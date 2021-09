Adversário do Paysandu anuncia retorno de meia para a Série C

O Manaus (AM) anunciou o retorno do meia Daniel Costa, que disputava a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Sampaio Corrêa. O jogador de 33 anos é um reforço para a fase final da Série C. Atualmente, o Gavião do Norte está na primeira posição do grupo A, com 24 pontos, mesma pontuação do Paysandu, que está em segundo lugar.

No Sampaio Corrêa (MA), Daniel Costa fez 13 jogos e marcou dois gols. O meia disse que está feliz por estar de volta ao clube e quer ajudar o time no acesso. “Ano passado não terminou como eu queria, devido a lesão. Estou contente em retornar, vamos dar continuidade ao que começamos ano passado, e conquistar o tão sonhado acesso - ressaltou.

O Paysandu enfrenta o Manaus (AM) no dia 29 de setembro, às 17h, na Curuzu, pela última rodada da primeira fase. A partida tem transmissão lance a lance no site de OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e Youtube de O Liberal.