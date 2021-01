À frente da 'Tropa do Bruxo', Ronaldinho lança segunda música: 'Meu lance sempre foi a composição'

Após a criação da "Tropa do Bruxo" e o lançamento do primeiro trap do grupo, Ronaldinho Gaúcho lançou nesta sexta-feira uma segunda canção: "Rolê Aleatório". O craque saiu de Belo Horizonte e foi para São Paulo, onde gravou novamente com o coletivo Recayd Mob, outro fenômeno de popularidade do trap nacional. A informação é do jornal "O Globo".

>> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

- O que me motivou ao projeto é o efeito que a música causa nas pessoas, e meu lance sempre foi com composição - disse Ronaldinho para "O Globo".

No clipe, Ronaldinho e os rappers da Recayd (Derek, Dfideliz, MC Igu e Jé Santiago) simulam uma festa privada, onde os convidados são obrigados a deixar o celular na porta com o segurança, para evitar flagrantes. A letra e imagens fazem referências a sexo e drogas e também demonstrações de idolatria a Ronaldinho.

- Sempre curti o r&b, rap, hip hop, e o trap cresceu muito nos últimos anos. É um beat diferente que no Brasil virou um lance de gente jovem, um gênero que tem menos regras, que usa as redes sociais e as plataformas a seu favor. Quero fazer geral se envolver no clima do trap - contou.

"Oclin e Evoque", o primeiro clipe lançado pela "Tropa do Bruxo" teve mais de 2,5 milhões de visualizações. Em busca de tocar o coração das pessoas, Ronaldinho afirmou que pretende lançar mais oito músicas neste ano e relatou felicidade com os resultados e a "boa energia" de todos que participaram no projeto até o momento.