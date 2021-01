Time paraibano, homônimo do tricolor paulista, contrata ex-jogadores do Paysandu

Trinca bicolor no futebol da Paraíba

Aos 37 anos, o volante Augusto Recife ainda tem muito folego para correr com a bola.

O ex-bicolor, que fez parte do timaço do Cruzeiro na que Tríplice Coroa [Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão ] no ano 2003, será uma das atrações do São Paulo Crystal da cidade de Cruz do Espirito Santo, na Paraíba.

Recife estava atuando no Villa Nova. Além do Paysandu, tem ´passagem pelo Internacional de Porto Alegre, Flamengo, Santa Cruz, Tombense, dentre outros.

O zagueiro Gualberto, de 30 anos, também ex-bicolor, assinou com o time do forró nordestino.

Revelado no Palmeiras, foi campeão da Copa Paulista pela Portuguesa em 2020. Jogou ainda pelo América Mineiro, Criciúma, Ferroviária, Joinville, Ituano.

Goleador

Leandro Cearense, 35, encara mais um desafio, dsra vez pelo tricolor paraibano. O goleador recentemente esteve no Moto Clube- MA no Campeonato Brasileiro da Quarta Divisão.

Cearense acumula atuações pelo Cuiabá, Remo, Paysandu, Fortaleza, ABC, ASA de Arapiraca, entre outros, Surgiu no futebol paraense pelo Castanhal.

O São Paulo Crystal está contratando jogadores experientes e conhecidos torcedores para fazer boa campanha no Campeonato as Paraíba.

O time será comandado pelo técnico Wilton Bezerra, que esteve no clube em 2020 e vai permanecer no tricolor.