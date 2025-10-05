Fortaleza vira no fim diante do Juventude em duelo direto contra o rebaixamento do Brasileirão Estadão Conteúdo 05.10.25 21h08 O Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1 neste domingo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois de reagir no segundo tempo e buscar a virada. O resultado foi construído com gols de Mancuso e Bareiro. Rafael Bilu abriu o placar para o time gaúcho ainda na primeira etapa. Com a vitória, o Fortaleza chegou a 24 pontos e figura em 18º lugar na tabela. O Juventude soma 23 e aparece em 19º. O primeiro tempo começou com vantagem do Juventude. Aos cinco minutos, Rafael Bilu aproveitou uma sobra na área para abrir o placar e dar ao time da casa a iniciativa do jogo. A equipe gaúcha manteve a pressão e teve a oportunidade de ampliar em uma cobrança de pênalti aos 18 minutos, no entanto, Brenno apareceu bem e fez a defesa após finalização de Gilberto. Do lado do Fortaleza, as chances foram escassas e a equipe teve pouca presença efetiva na área adversária. Breno Lopes foi quem mais se movimentou no ataque, mas o Juventude controlou o ritmo e foi para o intervalo em vantagem. O segundo tempo começou diferente e com mais intensidade do Fortaleza, que aumentou a pressão sobre a defesa adversária. Aos 22 minutos Lucero teve uma grande oportunidade, mas não conseguiu aproveitar e o jogo continuou igual. O empate foi marcado por Mancuso aos 26 do segundo tempo. O lateral recebeu pela direita, avançou em velocidade e, após passar por quatro adversários, concluiu com um chute forte para igualar o placar. Aos 39, o time visitante alcançou a virada. Bareiro recebeu dentro da área e acertou boa finalização para confirmar o placar do jogo. O Juventude volta a campo no sábado (11), às 19h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), em jogo atrasado da 12ª rodada. O Fortaleza recebe o Vasco na quarta-feira (15), às 21h30, na Arena Castelão, na capital cearense, pela 28ª rodada, após Data Fifa. FICHA TÉCNICA JUVENTUDE 1 X 2 FORTALEZA JUVENTUDE - Jandrei; Igor Formiga (Reginaldo), Abner (Peixoto), Rodrigo Sam e Ewerthon; Sforza, Jadson, Mandaca e Lucas Fernandes (Nenê); Rafael Bilu (Batalla) e Gilberto (Gabriel Taliari). Técnico: Thiago Carpini. FORTALEZA - Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Avila; Lucas Sasha (Rodrigo Santos), Matheus Pereira e Matheus Rossetto (Yeison Guzmán); Breno Lopes (Yago Pikachu), Lucero (Bareiro) e Herrera (Pochettino). Técnico: Martín Palermo. GOLS - Rafael Bilu, aos cinco minutos do primeiro tempo; Mancuso, aos 27 minutos e Bareiro, aos 40 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR). CARTÕES AMARELOS - Kuscevic, Lucas Sasha e Matheus Pereira (Fortaleza). CARTÃO VERMELHO - Mandaca (Juventude). PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis. LOCAL - Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). 