Fórmula 1 prorroga contrato e GP da Áustria fará parte do calendário até 2041

A Fórmula 1 anunciou, neste domingo, a extensão do contrato com o Grande Prêmio da Áustria, que permanecerá no calendário da categoria até 2041. O acordo anterior, firmado há dois anos, garantia a realização da etapa austríaca até 2030.

Com a prorrogação do contrato, o GP da Áustria se une ao GP de Miami como os únicos eventos da F-1 assegurados até a década de 2040. No início deste mês, o GP do Canadá foi prorrogado até 2035 - o de São Paulo, no Brasil, está garantido até 2030. Bahrein e Austrália são as outras sedes com vínculos a longo prazo, por mais de dez anos.

"A Áustria tem sido uma corrida incrivelmente especial para a Fórmula 1, então é fantástico termos garantido o futuro a longo prazo de um Grande Prêmio tão profundamente enraizado na história do esporte", afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

O GP da Áustria está ligado à presença da Red Bull na F-1. O cofundador da empresa, Dietrich Mateschitz, morto em 2022, financiou as reformas que permitiram seu retorno ao calendário em 2014, após uma ausência de 11 anos, e o renomeou como Red Bull Ring. "Estou muito feliz que a Fórmula 1 permanecerá no Red Bull Ring por muitos anos", disse seu filho, Mark Mateschitz, neste domingo, em comunicado.

"Tenho orgulho de continuar o legado do meu pai e preservar a rica história do automobilismo na Estíria (estado da Áustria), no Red Bull Ring e, acima de tudo, para o povo da região. Os laços estreitos da Áustria com a Fórmula 1 são uma excelente base para nossa parceria de longo prazo", comentou Mateschitz.

O GP da Áustria foi disputado pela primeira vez em 1964 e já esteve presente no Mundial em 37 oportunidades. O Red Bull Ring, atual circuito, sediou o evento pela primeira vez em 1970 e oferece um dos cenários mais charmosos, nas montanhas da Estíria, com pilotos percorrendo o circuito de 4,3 km conhecido por suas mudanças de elevação e pela combinação de curvas de alta e baixa velocidade que incentivam disputas roda a roda.

O circuito saiu do calendário em 2004, mas retornou dez anos depois, após reformas que revitalizaram as instalações. Curiosamente, um piloto da equipe da casa, Max Verstappen, é o recordista de vitórias na pista, com cinco.