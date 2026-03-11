Fonseca fala em 'focar no futuro' e reflete sobre o que poderia ter feito para eliminar Sinner Estadão Conteúdo 11.03.26 11h28 Passado o encontro com Jannik Sinner no Masters 1000 de Indian Wells, e a boa impressão que deixou pelo seu desempenho após a derrota de 2 sets a 0 para o italiano, João Fonseca agora pretende tirar lições desse episódio e virar a página para dar sequência à temporada que terá pela frente. Eliminado nas oitavas de final em Indian Wells, o jovem tenista carioca de 19 anos volta a entrar em ação no Torneio de Miami já a partir de 18 de março. "Consegui um pouco mais do que o esperado porque joguei contra um ex-número 1. Talvez pudesse ter sacado melhor no tiebreak. É sempre um se, mas não podemos mudar o passado, então precisamos focar no futuro", afirmou Fonseca. Ele deixou claro que a experiência de enfrentar um jogador de excelência vai servir de aprendizado para desafios futuros. "É claro que há algumas coisas para melhorar e trabalhar todos os dias. Mas fiz um bom jogo e estou feliz pela forma que atuei", comentou o jogador. Em seu primeiro confronto com Sinner, o brasileiro destacou a intensidade da disputa, que tornou o jogo emocionante e deu o tom do equilíbrio diante de um dos maiores tenistas do atual circuito profissional de tênis. "Desde o primeiro ponto, foi muito equilibrado. Quero dizer, joguei um bom tênis e me senti muito bem. Acho que a diferença foi nos pontos decisivos. O mérito foi dele hoje. Fiz o meu melhor, o melhor que pude", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Indian Wells Fonseca Sinner futuro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Técnico do Águia de Marabá projeta duelo contra o Madureira pela Copa do Brasil Azulão busca vaga na quarta fase do torneio e cota de R$ 1,07 milhão na competição 11.03.26 11h48 futebol CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12) 11.03.26 10h37 Futebol Zico aponta favoritos ao título da Copa de 2026 e ignora a Argentina, atual campeã Para o Galinho, o favoritismo no futebol moderno não é mais medido apenas pelo peso da camisa, mas pela continuidade de um projeto. 10.03.26 21h57 Futebol Zico vê tempo curto para Ancelotti e alerta sobre trocas no comando da Seleção: 'Às vezes interfere' Maior ídolo do Flamengo, Zico aponta desafios de adaptação com treinador italiano e reforça peso do compromisso coletivo. 10.03.26 21h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.03.26 7h00 DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 JAPIIM Castanhal enfrenta o Nova Iguaçu em busca de classificação histórica na Copa do Brasil Times duelam em jogo único, que além da vaga na próxima etapa da competição, dá uma premiação de cerca de R$ 950 mil 11.03.26 7h00 SONHO REALIZADO Da roça em Sergipe ao Paysandu: a longa caminhada de Luciano Taboca até realizar o sonho no futebol Apresentado oficialmente nesta terça-feira, lateral-esquerdo contou sua história e se colocou à disposição para estrear nesta quarta, contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil 10.03.26 20h06