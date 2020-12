Flamengo trabalho com prazo curto para definir compra de Pedro

Emprestado pela Fiorentina até 31 de dezembro, o atacante Pedro vive a expectativa de, em breve, ser contratado em definitivo pelo Flamengo. A diretoria do clube, por sua vez, trabalha para resolver a situação do atleta dentro de uma semana, exercendo a opção de compra prevista no vínculo - o valor do investimento será de 14 milhões de euros, cerca de R$ 87 milhões.

Em relação ao atacante e seu empresários, as tratativas já estão encaminhadas. O desejo de Pedro em permanecer no Flamengo será determinante para que o acordo se concretize, já que o investimento será alto e o clube sofreu impacto financeiro com a pandemia e pelas quedas na Libertadores e Copa do Brasil.

A informação vai de acordo com a publicação feita pelo jornal "O Dia", que, nesta sexta, informou que há uma cláusula no contrato de empréstimo de Pedro que determina que o Flamengo tem até o dia 10 de dezembro para oficializar ao clube italiano que irá exercer a opção de compra do atacante.

Artilheiro do Flamengo no ano, com 20 gols, Pedro é o reforço com melhor desempenho na temporada. Caso o acordo com a Fiorentina seja concretizado, o centroavante de 23 anos assinará por cinco anos com o clube da Gávea.