Flamengo ganha do Vitória, recupera a confiança e diminui diferença para o Palmeiras Estadão Conteúdo 09.08.26 21h41 O Flamengo recuperou a confiança ao ganhar por 2 a 0 do Vitória, neste domingo, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, chegou aos 42 pontos e diminuiu para seis a diferença para o líder Palmeiras, com 48, que tropeçou em casa ao empatar por 0 a 0 com o Internacional. Nesta disputa direta pelo título deve ser considerado que o time carioca tem um jogo a menos, pois ainda não enfrentou o Mirassol. Este jogo foi adiado da quarta rodada e será remarcado no Rio, mas ainda não existe uma data fixada pela CBF. Se esta vitória fez o torcedor apagar os empates frustrantes com o São Paulo e com o Internacional, ambos pela contagem mínima, agora o time vai ter que virar a página. Já na próxima quarta-feira (12), o Flamengo vai até o Mineirão para enfrentar o Cruzeiro pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. Este triunfo também teve um sabor de revanche, porque o Vitória foi quem eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. O time baiano perdeu no Rio por 2 a 1, mas venceu no Barradão por 2 a 0. Para recompensar seus torcedores, que voltaram a lotar o Maracanã mesmo no Dia dos Pais, os flamenguistas iniciaram o jogo sob forte pressão ao adversário. O time foi intenso, com muita articulação dos meias, avanços dos laterais e movimentação dos atacantes. Nos primeiros 10 minutos, o Flamengo ficou perto ou dentro da área baiana, criou três chances de gols, porém, não marcou. Ironicamente o gol saiu num chute de longa distância. Erick Pulgar recebeu a bola livre na intermediária, ajeitou e chutou forte. A bola ganhou efeito e entrou no ângulo, aos 13 minutos. Um belo gol. Três minutos depois, quase saiu outro gol de longe. Léo Pereira pegou um sem-pulo, a bola fez curva no alto e ia entrando no ângulo quando o goleiro Lucas Arcanjo espalmou para fora. Uma grande defesa. Acuado, o Vitória não chegou nenhuma vez no ataque. O segundo tempo começou num ritmo mais lento, nada, porém, que diminuísse o controle absoluto do Flamengo dentro de campo. O Vitória não abriu mão de continuar na defesa, na esperança de chegar ao empate num contra-ataque. Aos 18 minutos, o técnico Leonardo Jardim colocou Lucas Paquetá na vaga de Arrascaeta. Era o início de uma série de trocas para poupar seu time. Depois saíram os três atacantes e o volante Jorginho. Mesmo em câmera lenta o Flamengo era melhor. Aos 27 minutos, Samuel Lino acertou a trave direita de Arcanjo, mas o segundo gol saiu aos 34, quando Bruno Henrique saiu no contra-ataque pelo lado esquerdo. Ele carregou a bola até a linha da grande área, de onde chutou cruzado e no alto com a perna esquerda. Decretou o segundo gol e a vitória. Pelo Brasileirão, o Flamengo volta a campo no outro domingo, 16, diante do Mirassol, no interior paulista, a partir das 18h30. Este confronto é válido pela 23ª rodada. No mesmo dia, o Vitória volta a atuar no Barradão, a partir das 18h30, diante do Botafogo. FICHA TÉCNICA FLAMENGO 2 X 0 VITÓRIA FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Lucas Paquetá); Carrascal (Lorran), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino (Plata). Técnico: Leonardo Jardim. VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Fabiano Souza, Brítez, Caíque e Jamerson; Walace (Pochettino), Zé Vítor e Emmanuel Martínez; Matheuzinho (Marinho), Renê (Fabri) e Erick Pulgar (Tarzia). Técnico: Jair Ventura. GOLS - Erick Pulgar, aos 13 minutos do primeiro tempo. Bruno Henrique, aos 34 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Zé Vítor (Vitória). ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO) RENDA - R$ 4.684.900,00 PÚBLICO - 58.226 torcedores LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Vitória COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Vitória do Paysandu sobre o Confiança-SE foi a oitava de virada nesta temporada; veja a lista Das viradas, seis aconteceram na Curuzu e duas fora de Belém. 11.08.26 18h03 Futebol Marlon é aguardado em Belém para concluir negociação com o Remo Lateral esquerdo de 32 anos estava no Cuiabá e deve assinar em definitivo com o Leão 11.08.26 16h54 MMA Sport Club Paraense Igor "The Golden Boy" disputa cinturão no Bison Kombat 09 em São Paulo 11.08.26 14h05 Carlos Ferreira Virada explosiva e Papão no G8 11.08.26 14h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES fim da novela Por que Corinthians desistiu de renovar com Memphis mesmo após jogador aceitar redução salarial Lideranças influentes do clube e pessoas próximas a Stabile deixaram claro ao cartola que "largariam a mão" do presidente caso a renovação com o jogador fosse concretizada 11.08.26 20h57 Futebol Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo Alexandre Padilha publicou vídeo durante corrida e apareceu usando a camisa azulina; cena repercutiu entre torcedores do Leão 11.08.26 20h15 Futebol e mercado Cafu participa da abertura da SuperNorte e fala sobre liderança e alta performance em Belém Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira será atração do evento nesta quarta-feira e abordará experiências do futebol aplicadas ao ambiente profissional 11.08.26 21h47 futebol Memphis se diz decepcionado com o Corinthians e projeta cobrança: 'Não deixarei sem sanção' O jogador ainda projeta cobrar o Corinthians 11.08.26 21h47