Flaco López marca, Memphis perde pênalti e Palmeiras ganha do Corinthians pelo Paulistão

Flaco López foi o nome do Palmeiras no dérbi deste domingo, na Neo Química Arena, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O argentino marcou o gol que definiu a vitória alviverde por 1 a 0 sobre o Corinthians e manteve o time na luta pela liderança geral do torneio estadual.

No Palmeiras, os destaques individuais foram Flaco López e Carlos Miguel. O argentino vive grande fase e tem um faro artilheiro cada vez mais aprimorado. Já o goleiro fez importantes defesas. A exibição alviverde, como um todo, foi razoável. Nem boa nem ruim. Mas esse não é necessariamente um sinal positivo. A equipe tem potencial para fazer muito mais e diferente. Há de se ressaltar que, mesmo com a chegada de Jhon Arias nos próximos dias, o elenco palmeirense foi depreciado nos últimos tempos e precisa de reforços para posições chave, como zaga, meio-campo, ponta e ataque.

É de se esperar que a comissão técnica da seleção brasileira tenha Breno Bidon no radar. O jovem corintiano é o motor do time, presente no ataque e na defesa, com uma disposição que falta comumente à equipe nacional no meio-campo. A cada grande partida, Dorival Júnior mostra ser um técnico que sabe lidar com duelos desta dimensão, sejam clássicos ou finais.

Com o resultado, o Palmeiras chega a 15 pontos e permanece na vice-liderança, a um ponto do Novorizontino. O Corinthians soma 11 pontos e está no quinto lugar, atrás de Portuguesa e Red Bull Bragantino.

Na rodada final da primeira fase do Paulistão, o Corinthians visita o São Bernardo, no ABC, já o Palmeiras recebe o Guarani, em Barueri. Os jogos serão concomitantes e estão agendados para o próximo domingo, às 20h30.

Antes, porém, os dois times têm compromissos pelo Brasileirão. Na quinta-feira, às 20h, o Corinthians desafia o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. Mais tarde, às 21h30, é a vez de o Palmeiras entrar em campo, em Porto Alegre, para medir forças com o Internacional.

Empurrado pela torcida, o Corinthians começou com mais volume de jogo e presença ofensiva. O Palmeiras, por sua vez, tentou armar lances de velocidade pelos corredores. Os rivais se mostravam interessados em atacar e criaram um ambiente elétrico, com boas situações criadas de parte a parte.

Abel se centrou na velocidade do ataque para tentar surpreender o rival. Roque foi alvo constante de passes pelo lado direito para apostar corrida contra os defensores alvinegros. Pelo Corinthians, Yuri Alberto e Breno Bidon protagonizaram as chances mais perigosas.

Aos 33 minutos, em cobrança de escanteio, Gustavo Henrique tocou na bola, Carlos Miguel tenta fazer a defesa e o juiz marca pênalti para o Corinthians, justificando que o goleiro alviverde teria acertado o zagueiro alvinegro. Apesar das argumentações e das imagens mostrarem outra situação, o VAR não chamou Claus, que confirmou a penalidade. Memphis Depay cobrou e chutou para fora.

Mesmo com a intensidade, velocidade e volume de Corinthians e Palmeiras, o placar em Itaquera se manteve inalterado ao longo de toda a primeira parte.

O Palmeiras voltou para o segundo tempo com uma postura mais vigorosa que a do arquirrival e ocupou o campo ofensivo. Demorou para o Corinthians reagir, mas quando o fez levou perigo com chutes firmes de Memphis e Bidu, defendidos por Carlos Miguel.

A partir dos 20 minutos, as rédeas da partida passaram para as mãos corintianas. Os donos da casa encurralaram os palmeirenses em uma blitz. Carlos Miguel teve de fazer a diferença em um cabeceio de Gabriel Paulista em lance de escanteio.

Aos 32 minutos, o Palmeiras teve uma grande. A sorte do Corinthians é que o lance caiu nos pés de um jovem indeciso. Luighi ficou cara a cara com o goleiro, mas demorou para chutar e foi desarmado por Matheuzinho na hora da finalização. O lance gerou reclamações infundadas da comissão técnica alviverde. Abel recebeu outro cartão amarelo e foi expulso por Claus. Foi a 12ª expulsão do português em mais de cinco anos no clube. A última havia sido há nove meses.

O Palmeiras inaugurou o placar aos 39 minutos. Mauricio chutou, Hugo Souza espalmou e entregou o rebote nos pés de Flaco López. O argentino não perdoou e colocou o conjunto alviverde em vantagem. Após o gol, o atacante deu uma voadora na bandeirinha de escanteio com o escudo corintiano, o que gerou reação de jogadores e iniciou uma confusão. No fim do tempo regulamentar, o argentino foi substituído por Lucas Evangelista, recuperado de lesão após longo período.

CORINTHIANS 0 x 1 PALMEIRAS

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Vitinho); Raniele, Matheus Pereira (Rodrigo Garro), André (Dieguinho) e Breno Bidon (Pedro Raul); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan (Ramón Sosa); Vitor Roque (Luighi) e Flaco López (Lucas Evangelista). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS: Flaco López, aos 39 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO: Raphael Claus (Fifa-SP)

CARTÕES AMARELOS: Matheus Pereira, Breno Bidon, Flaco López, Andreas Pereira e Mauricio.

CARTÃO VERMELHO: Abel Ferreira.

PÚBLICO: 45.209 torcedores.

RENDA: R$ 3.854.774,00.

LOCAL: Neo Química Arena, em Itaquera.