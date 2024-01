Firmino, Rodrigo Muniz e Bernard estão incertos para reforço do América-MG

Com a chegada de um novo ano, especulações fazem parte de toda janela de transferências no futebol. Para o Atlético-MG, o trabalho continua em silêncio para o anúncio de possíveis reforços. Até o momento, o clube mineiro confirmou apenas a contratação do meio-campista Gustavo Scarpa.

Enquanto os encaminhamentos são firmados, Bernard, Roberto Firmino e Rodrigo Muniz são nomes bastante ventilados como possíveis reforços.

No entanto, de acordo com fontes ligadas ao atacante do Al-Ahli Jeddah, Firmino, “não existe essa possibilidade". As especulações são sem fundamentos e o nome não está sendo trabalhado por ambas as partes.

Considerado como plano A para reforço do ataque alvinegro, Rodrigo Muniz, que pertence ao Fulham, da Inglaterra, dificilmente deve sair da Europa. Os valores ofertados pelo Galo não agradam o clube inglês, além do fato de o atleta “sair de pauta" nesta temporada.

Bernard, atualmente no Panathinaikos, da Grécia, é outro jogador cotado para um possível retorno ao clube mineiro. O atleta tem contrato no clube até o final de junho deste ano, após a última rodada do campeonato local, em três de março.

O nome agrada a equipe, mas não está apto para negociações. O América-MG segue trabalhando para buscar no mercado pelo menos mais dois reforços. O foco segue sendo os jogadores da frente. Os atletas se reapresentam no dia 8 de janeiro, no CT do Galo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)