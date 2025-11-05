Capa Jornal Amazônia
Fifa anuncia novo Prêmio da Paz a ser entregue no sorteio da Copa do Mundo em Washington

Estadão Conteúdo

A Fifa anunciou a criação de uma novidade que será entregue durante o sorteio da Copa do Mundo em 5 de dezembro, em Washington. A honraria, chamada Prêmio da Paz da Fifa, "reconhecerá todos aqueles que, por meio de seu trabalho excepcional e extraordinário pela pacificação, uniram os povos do planeta", anunciou a entidade máxima do futebol nesta quarta-feira.

"Em um mundo cada vez mais instável e dividido, é essencial reconhecer as contribuições extraordinárias daqueles que trabalham incansavelmente para acabar com conflitos e unir as pessoas em um espírito de paz", disse o presidente da entidade, Gianni Infantino, em um comunicado.

O prêmio que o mandatário entregará este ano, será concedido anualmente "em nome dos mais de 5 bilhões de pessoas que amam o futebol". Na nota oficial, a entidade enfatizou ainda que "o futebol é um símbolo da paz".

O presidente Donald Trump, que tem uma relação próxima com Infantino, não foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz no mês passado, apesar da pressão de seus aliados e de vários líderes mundiais. O dirigente e Trump estavam programados para discursar em um evento não relacionado em Miami.

Recentemente, a Fifa adicionou mais um elo com Trump ao nomear sua filha Ivanka para o conselho de um projeto: um fundo educacional de 100 milhões de dólares financiado em parte pela venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

