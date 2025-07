Feliz no Cruzeiro, Cássio revela sofrimento em último ano no Corinthians: 'Depressão profunda'

Sorridente e mostrando-se em paz e revigorado, o goleiro Cássio abriu o coração em entrevista à Cruzeiro TV nesta quarta-feira. Convidado para o bate-papo do Cruzeiro Cast, o goleiro que fez história no Corinthians revelou quadro de depressão profunda no último ano no clube paulista. E foi justamente uma declaração cabisbaixa de que preferia sair se não pudesse ajudar mais que abriu as portas em Belo Horizonte.

"Hoje, olhando com calma, (a saída) foi a melhor coisa para os dois lados. Não tinha força para ajudar. Quando eu saí do Corinthians, estava na depressão profunda. Quem me conhece, quando cheguei, falaram que eu estava com olho fundo, semblante totalmente diferente do que tenho hoje. Mas, às vezes, a gente precisa de ajuda e tenho das pessoas certas."

Capitão corintiano, Cássio vinha sofrendo com as duras cobranças da torcida corintiana pela má fase da equipe no começo de 2024. Mas sempre dava a cara à tapa e era quem respondia à imprensa sobre o desempenho da equipe. Depois de 12 anos, ele perdeu a posição de titular para Carlos Miguel e a vontade de jogar no Corinthians pela exagerada cobrança. Na época, chegou a dizer que sairia se "estivesse atrapalhando." Também se irritou com as alegações de que "todo gol sofrido era culpa do Cássio."

Tais declarações, segundo revelou no podcast, foram determinantes para sua ida ao Cruzeiro. Aliado a isso, somasse a negativa do Corinthians em renovar seu contrato por três anos. Ofereceram apenas um, mas ele queria se aposentar no clube alvinegro para se tornar o jogador com mais partidas na história. Saiu com 712 diante de 806 do ex-lateral-esquerdo Wladimir.

"Ele (Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro) disse que, nessa entrevista, viu a possibilidade de eu vir para cá. E ele é tão sincero, que, quando vim, falou que conversou com o Fábio sobre a situação dele, de poder voltar, por tudo que ele construiu aqui. O Fábio falou que o Fluminense tinha sido muito respeitoso com ele, tinha ajudado ele em um momento difícil e ele, naquele momento, ia ficar no Fluminense. Aí ele falou comigo: 'Então, vou atrás do Cássio'", revelou o goleiro.

Apesar de garantir que a mudança foi o melhor a ser feito, Cássio já andou encarando a revolta dos cruzeirenses, que também pegaram em seu pé nas quedas no Campeonato Mineiro e na fase de classificação da Copa sul-americana. Recentes grandes atuações e a subida à vice-liderança do Brasileirão acalmaram o clima.

Novamente apoiado, ele até faz planos de taça ainda nesta temporada com a equipe celeste. "O título que eu sonho em ganhar aqui é justamente o que o Cruzeiro é o maior campeão, a Copa do Brasil", previu, sonhando com a sétima taça da competição na equipe mineira. A equipe está nas oitavas, na qual enfrenta o alagoano CRB.