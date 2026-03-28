F1: Bortoleto celebra 9ª colocação no grid com a Audi: 'É fantástico estar na luta por pontos' Estadão Conteúdo 28.03.26 9h32 Gabriel Bortoleto vem demonstrando, a cada treino classificatório ou corrida na atual temporada da Fórmula 1, que é um piloto talentoso e promissor. Mesmo não dirigindo um carro de elite, o brasileiro vem se destacando com a Audi e, mais uma vez, ficou entre os 10 melhores, celebrando o possibilidade de pontuar no GP do Japão, neste domingo. "Estou muito satisfeito com a classificação de hoje e com o que a equipe me forneceu. Eu fui ganhando confiança ao longo do Q1 e do Q2, e marcamos algumas voltas realmente sólidas", comemorou Bortoleto. Nada, contudo, de deixar de se concentrar para a corrida. "Claro, ainda há trabalho para fazer para melhorar mais, algumas configurações que você realizar, mas é uma sensação fantástica sair entre os dez primeiros e estar na luta por pontos." Bortoleto chegou a figurar na terceira colocação no treino classificatório e espero continuar surpreendendo em Suzuka para completar a corrida em uma posição ainda melhor que o nono lugar da largada. "Amanhã (domingo de madrugada no horário brasileiro) será um dia diferente, claro, mas tenho certeza de que podemos estar na luta. Teremos alguns carros na frente, porém sabemos que podemos competir contra qualquer ritmo e daremos tudo", esbanjou confiança. Além das Mercedes, ele larga atrás das McLarens, Ferraris de da Alpine de Pierre Gasly. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Grande Prêmio do Japão Audi Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56 AMISTOSO Argentina constrói vitória com Messi no banco e vê craque apagado na vitória sobre Mauritânia O próximo amistoso será contra a Zâmbia, completando a agenda desta Data Fifa. A partida, que deve ser a última de Messi com a Argentina em seu país, será na terça-feira. 27.03.26 22h42