F1: Bortoleto celebra 9ª colocação no grid com a Audi: 'É fantástico estar na luta por pontos'

Gabriel Bortoleto vem demonstrando, a cada treino classificatório ou corrida na atual temporada da Fórmula 1, que é um piloto talentoso e promissor. Mesmo não dirigindo um carro de elite, o brasileiro vem se destacando com a Audi e, mais uma vez, ficou entre os 10 melhores, celebrando o possibilidade de pontuar no GP do Japão, neste domingo.

"Estou muito satisfeito com a classificação de hoje e com o que a equipe me forneceu. Eu fui ganhando confiança ao longo do Q1 e do Q2, e marcamos algumas voltas realmente sólidas", comemorou Bortoleto.

Nada, contudo, de deixar de se concentrar para a corrida. "Claro, ainda há trabalho para fazer para melhorar mais, algumas configurações que você realizar, mas é uma sensação fantástica sair entre os dez primeiros e estar na luta por pontos."

Bortoleto chegou a figurar na terceira colocação no treino classificatório e espero continuar surpreendendo em Suzuka para completar a corrida em uma posição ainda melhor que o nono lugar da largada.

"Amanhã (domingo de madrugada no horário brasileiro) será um dia diferente, claro, mas tenho certeza de que podemos estar na luta. Teremos alguns carros na frente, porém sabemos que podemos competir contra qualquer ritmo e daremos tudo", esbanjou confiança. Além das Mercedes, ele larga atrás das McLarens, Ferraris de da Alpine de Pierre Gasly.