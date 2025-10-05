F-1: Russell vence GP de Singapura, McLaren conquista o bicampeonato e Bortoleto é o 17º Estadão Conteúdo 05.10.25 11h17 Em uma prova de poucas emoções, George Russell foi o mais rápido e venceu o GP de Singapura de Fórmula 1, neste domingo, no circuito de Marina Bay. O piloto confirmou o bom fim de semana da Mercedes e só perdeu a liderança quando parou nos boxes. Max Verstappen, o segundo colocado, e Lando Norris completaram o pódio. Sem encontrar o melhor ritmo de sua Sauber, Gabriel Bortoleto fez uma prova discreta, boa parte dela no pelotão do fundo, e terminou na 17ª posição. Mesmo sem vencer, o resultado dos seus pilotos assegurou à McLaren o bicampeonato do Mundial de Construtores, com 650 pontos. Foi a primeira vez que a escuderia inglesa conquistou títulos consecutivos desde o tetracampeonato de 1988 a 1991, com o brasileiro Ayrton Senna em parceria com o francês Alain Prost, nos dois primeiros anos, e com o austríaco Gerhard Berger, nas temporadas seguintes. O décimo título mundial por equipes, conquistado com seis etapas de antecedência, deixa a McLaren a seis troféus da rival Ferrari, dona de 16 conquistas. Agora a equipe campeã terá de lidar com a disputa interna entre Oscar Piastri e Lando Norris no Mundial de Construtores. A dupla se estranhou neste domingo e o resultado deixou o britânico a 22 pontos do líder (336 a 314). Verstappen, com 273, briga por fora. Mesmo saindo no lado sujo da pista, o pole position George Russell segurou Max Verstappen e manteve a liderança na largada, enquanto Lando Norris levou a melhor sobre Oscar Piastri e Kimi Antonelli, assumindo o terceiro posto. Na zona intermediária, Gabriel Bortoleto, que largou em 14º, foi ultrapassado pela Aston Martin de Lance Stroll e caiu um posto. Após 10 das 62 voltas, Russell já tinha 5s5 de vantagem sobre Verstappen, em um fim de semana surpreendente da Mercedes. Norris pressionava o tetracampeão na briga pelo segundo lugar, enquanto Pistri, irritado, não parava de se queixar do companheiro por ter sido "empurrado" na ultrapassagem na largada. "Que piada", reclamou, no rádio, ao ser avisado de que não haveria investigação na manobra. Bortoleto foi o primeiro a parar nos boxes, no 14º giro, para trocar o bico da Sauber, atingido por Stroll na largada. O brasileiro voltou para a pista na última posição. Tranquilo na ponta, Russell liderava com 8s0 de vantagem sobre Verstappen, que passava a ser atacado por Norris. O britânico assumiu a vice-liderança na 21ª volta, 10s2 atrás de Russell, quando Verstappen fez seu pit stop - retornou à pista em sétimo. Norris e Piastri assumiram a liderança, momentaneamente, com as paradas. Após 28 voltas e com o pelotão da frente de compostos novos, Russell retomou a ponta, seguido por Verstappen, Norris, Piastri e Leclerc. Bortoleto era o 19º. A 20 voltas do fim da prova, Russell liderava com tranquilidade, 4s2 à frente de Verstappen, que era pressionado por Norris. Líder do Mundial, Piastri vinha 5s7 atrás do companheiro de equipe. No fundo, Bortoleto passou a ocupar o 15º posto após Albon parar nos boxes e Hülkenberg rodar na pista, e se defendia dos ataques de Gasly. Com Russell administrando sua quinta vitória na F-1, sem sustos, a reta final da prova noturna em Marina Bay foi marcada pela disputa acirrada entre Verstappen e Norris pela segunda posição, mas o piloto da Red Bull conseguiu resistir aos ataques do britânico até o fim. Já Bortoleto, praticamente sem chance de pontuar, caiu de rendimento com os pneus duros, sofreu uma série de ultrapassagens e terminou em 17º. A próxima etapa da Fórmula 1 será o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, entre 17 e 19 de outubro. A corrida sprint está agendada para as 14h (horário de Brasília) de sábado, enquanto a prova principal, no domingo, ocorrerá a partir das 16h (de Brasília). Confira o resultado do GP de Singapura de Fórmula 1: 1º - George Russell (ING/Mercedes), em 1h40min22s367 2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 5s430 3º - Lando Norris (ING/McLaren), a 6s066 4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 8s146 5º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 33s681 6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 45s996 7º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 1min20s251 8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1min20s667 9º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 1min33s527 10º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 1 volta 11º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 1 volta 12º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1 volta 13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta 14º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1 volta 15º - Liam Lawson (NZL/RB), a 1 volta 16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta 17º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 1 volta 18º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1 volta 19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta 20º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 1 volta Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Singapura Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 Futebol Remo visita o Operário-PR em busca de vitória para se reaproximar do G-4 Duelo da 30ª rodada da Série B ocorre neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) 05.10.25 7h00 FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.10.25 7h00 CAMPEÃO Alex Poatan atropela russo com nocaute em 80 segundos e retoma cinturão do UFC Ankalaev tentou reagir, mas Poatan manteve o controle da distância e variou golpes com chutes potentes na perna do adversário. 05.10.25 8h22