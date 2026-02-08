Estrela do esqui alpino sofre queda e é resgatada de helicóptero na Olimpíada de Milão-Cortina Estadão Conteúdo 08.02.26 10h27 Uma das estrelas da Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, a esquiadora Lindsey Vonn, dos Estados Unidos, sofreu uma grave queda em sua descida na prova do downhill do esqui alpino neste domingo e foi transportada de helicóptero para receber atendimento médico. Aos 41 anos, Lindsey chegou à Itália para sua quinta participação olímpica. Uma das maiores vencedoras da história, tendo conquistado a medalha de ouro no downhill e a de bronze no super-G nos Jogos Olímpicos de Vancouver-2010, além do bronze no downhill em PyeongChang-2018, ela voltou ao esqui em 2024, colocando fim à aposentadoria de mais de cinco anos. Ela competiu lesionada na Itália depois de romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo na última semana. Em sua preparação para a Olimpíada, ela conquistou dois triunfos no downhill na Copa do Mundo nesta temporada, o que só aumentou a expectativa pelo desempenho olímpico. Ninguém antes, aos 41 anos, havia vencido uma prova do circuito mundial. Como se fosse italiana, Lindsey Vonn contava com grande apoio da torcida, mas a empolgação durou pouco. Após a queda da esquiadora, um grito de dor ecoou, seguido por silêncio das arquibancadas. A prova foi interrompida por mais de 10 minutos para o resgate da norte-americana. O episódio pode ter colocado fim à carreira de Lindsey Vonn. "É trágico", disse o presidente da Federação Internacional de Esqui, Johan Eliasch. "Mas o que posso dizer? É corrida de esqui e, conhecendo Lindsey, eu não a descartaria para 2030." Fora das pistas, a esquiadora é uma das investidoras do Angel City FC, equipe de futebol feminino dos Estados Unidos que disputa a National Womens Soccer League (NWSL). A prova do downhill feminino em Milão-Cortina neste domingo também teve outro resgate de helicóptero com Cande Moreno, de Andorra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Olimpiada de Inverno esqui alpino Lindsey Vonn COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Além do Re-Pa, outros três jogos completam rodada do Parazão neste domingo (8) Santa Rosa, Bragantino, São Francisco, Cametá, Águia de Marabá e São Raimundo entram em campo em confrontos que vão gerar brigas em todas as partes da tabela. 08.02.26 9h00 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 É HOJE! Paysandu e Remo fazem primeiro clássico Re-Pa do ano neste domingo Mesmo em contextos diferentes, Paysandu e Remo entram em campo sob a mesma exigência de sempre: vencer o maior clássico da região 08.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 vem aí! Vietnã inicia construção do maior estádio do mundo e investirá R$ 185 bilhões Com isso, o Trong Dong vai superar o Estádio Rungrado 1º de Maio, na Coreia do Norte 08.02.26 9h22