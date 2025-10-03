Capa Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes

Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu

Hannah Franco
fonte

Luan Martins, do Remo, e Luanny Rodrigues. (Reprodução/Instagram)

A esposa do volante Luan Martins, do Remo, Luanny Rodrigues, gerou repercussão nas redes sociais ao elogiar o Estádio da Curuzu, casa do arquirrival Paysandu. Em vídeo publicado nos stories do Instagram, ela aparece filmando o estádio do alto de um prédio no bairro do Marco, em Belém, e comenta de forma descontraída: “Olha o estádio do Paysandu, lindão.”

O Estádio da Curuzu e o Baenão, casa do Remo, estão separados por apenas 200 metros, ambos localizados na região central de Belém. 

O Paysandu somou mais um ponto na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro após empatar 1 a 1 com o Cuiabá, na noite da última quinta-feira (2/10). Atualmente, a equipe não está na zona de rebaixamento da Série B, mas permanece em posição delicada na tabela, precisando somar pontos nas próximas rodadas.

