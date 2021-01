Entenda por que o Corinthians chega confiante para o Dérbi no Allianz

Apesar de estar marcado para uma segunda-feira, o Dérbi é um dos jogos mais esperados desta reta final do Brasileirão-2020 por tudo o que envolve o duelo. E o Corinthians vai para o Allianz confiante de que poderá arrancar uma vitória do Palmeiras, não por soberba, mas por ter motivos de sobra para acreditar em mais uma triunfo no campeonato, em busca de uma vaga na Libertadores.

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aquiGALERIA> Confira a evolução do Corinthians desde a chegada de ManciniConfira os fatores elencados pelo LANCE! que fazem o Timão se empolgar:

1) Vitórias consecutivas e série invicta na competição​Contra o Fluminense, o Corinthians atingiu sua quarta vitória seguida, algo que não acontecia desde o Paulistão. Além disso, são sete jogos sem perder, sofrendo apenas um gol nesse período, diante do Goiás, na Neo Química Arena. Com esse retrospecto e essa força defensiva, o time vai tentar se manter sem ser vazado e permanecer nessa arrancada e nessa sequência vitoriosa.

2) Arrumou a defesa e agora arrumou o ataqueEm outros tempos, havia a possibilidade de acreditar que o sistema defensivo pudesse funcionar, mas o ataque não fazer sua parte. Ultimamente isso não tem acontecido, e na goleada por 5 a 0 sobre o Fluminense, o setor ofensivo mostrou que está em plena evolução, pronto para criar e converter chances. Média é de mais de dois tentos por partida na sequência de vitórias.

- A melhora foi a questão da confiança e da frieza para definir as jogadas, fazer a melhor escolha no último terço do campo - disse Mateus Vital em coletiva.

3) Retrospecto favorável no estádio do rivalO Corinthians enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque em oito oportunidades, tendo vencido quatro delas, perdido duas e empatado duas, sem contar o título paulista de 2018, conquistado diante da torcida alviverde. Com esse histórico positivo iniciado em 2015, a casa do rival não parece ser tão assustadora e com portões fechados neste momento, a missão poder ser um pouco menos difícil.

4) Jogadores importantes em boas fases individuaisSe o Corinthians é conhecido por ser um time coletivamente muito forte e coeso, nos últimos jogos os destaques individuais têm feito a diferença positivamente. Como é o caso de Cazares, que participou de quatro gols nas últimas três partidas. Sem contar Jô, que voltou a marcar, Fagner, Fábio Santos, Gil, Gabriel, e até mesmo Gustavo Mosquito, que não vinha sendo tão usado.

5) Aspecto físico fazendo a diferença na temporadaEnquanto o rival atravessa uma maratona de jogos, o Corinthians vem de uma sequências de períodos grandes de treinamento, o último deles foi antes de enfrentar o Fluminense, com 17 dias de preparação, que incluiu até folga. Entre a última quarta e esta segunda, o Timão treinou, ao mesmo tempo em que o Palmeiras teve um duelo difícil com o Grêmio na última sexta-feira. Com o time mais descansado e menos desgastado, o fator físico pode fazer a diferença.

6) Técnico que traz confiança, resultados e mudança de rumoVagner Mancini assumiu o Corinthians na 17ª posição na tabela, longe de sonhar com a parte de cima. Hoje, em nono lugar, já livre do rebaixamento, a disputa por uma vaga na Libertadores é real. Tudo isso é um ótimo exemplo da relevância do treinador nesse processo, em que não houve apenas resultados, mas principalmente uma mudança de rumos para o elenco e para o clube.

- A gente chega muito confiante também, não só pelo último jogo, mas pelo que a gente tem feito pela nossa evolução, então a gente chega bastante confiante - analisou Mateus Vital em coletiva antes de completar:

- Nosso ambiente sempre foi bom, mas o Mancini é um cara que chegou para agregar, ele se diverte com a gente, brinca nas reuniões, sempre soltando uma piadinha, e isso acaba criando um vínculo mais próximo. Dentro do campo, passa confiança para todos. Todo mundo vê a melhora. É um cara que chegou para ser diferente. Com o trabalho, vêm os resultados. Isso também é muito importante - concluiu o meio-campista corintiano.

7) ConclusãoPor essas e outras é que o Corinthians de Vagner Mancini entra em campo embalado para conseguir uma vitória diante do Palmeiras, nesta segunda-feira, às 19h, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 28ª rodada do Brasileirão-2020. Sempre com os pés no chão, como prega o comandante, o Timão tem a confiança de quem sabe que tem feito um bom trabalho para triunfar.