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Encantado, Fonseca exalta estreia em Monte Carlo: 'Torneio especial e estou me sentindo ótimo'

Estadão Conteúdo

João Fonseca está faz alguns dias em Monte Carlo. Antes da estreia no Masters 1000, o brasileiro passou um tempo "admirando" os carros de luxo dos moradores do local. Entusiasmado com a beleza do principal distrito do Principado de Mônaco, o tenista estreou com grande vitória diante do canadense Gabriel Diallo e não estou sua satisfação.

"(É uma) Cidade que eu queria muito visitar e um torneio especial que ao longo dos anos vi muitos bons tenistas ganhando. O (Rafael) Nadal ganhou, sei lá quantas vezes, umas sete ou oito seguidas. É um torneio que eu acompanhava bastante e queria muito vir", exaltou João Fonseca. "Eu gosto de carros, então, sim, passei dois dias admirando-os", revelou.

"A cidade é linda, com a quadra central de frente para o mar, tudo muito bonito. Estou gostando bastante e feliz por ganhar na primeira rodada com bom nível de tênis, diante de um forte sacador. No fim, depois de sofrer a quebra, consegui cinco games seguidos e isso me deixou bastante feliz."

O brasileiro não escondeu que se vê cada vez melhor e mais preparado no circuito mundial tanto mentalmente, conseguindo mostrar-se mais calmo e concentrado, quando fisicamente após iniciar a temporada com problemas nas costas.

"Um tipo de jogo diferente e no qual você precisa ser mais paciente, precisa ser mais calmo e conduzir os pontos, sem pensar que vai ganhar o ponto com uma única jogada", frisou. "É um jogo muito mental e também muito físico. Estou trabalhando bastante no meu físico e feliz por estar me sentindo ótimo e saudável, de volta ao ritmo", destacou. "E espero poder jogar algumas ótimas partidas aqui." O próximo desafio será diante do francês Arthur Rinderknech.

João Fonseca aproveitou para falar sobre a troca de superfície, já que vinha embalado na quadra dura e agora tenta mostrar força no saibro, onde deu suas primeiras raquetadas.

"A temporada de saibro é uma superfície que eu gosto muito. Nasci jogando no saibro e só comecei a jogar na quadra dura quando tinha 10 ou 11 anos. Adoro jogar no saibro. E quando me perguntam, ainda não sei se prefiro a quadra dura ou o saibro. Mas é uma superfície em que jogo muito bem."

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Palavras-chave

tênis

Masters 1000 de Monte Carlo

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