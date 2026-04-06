Encantado, Fonseca exalta estreia em Monte Carlo: 'Torneio especial e estou me sentindo ótimo' Estadão Conteúdo 06.04.26 13h47 João Fonseca está faz alguns dias em Monte Carlo. Antes da estreia no Masters 1000, o brasileiro passou um tempo "admirando" os carros de luxo dos moradores do local. Entusiasmado com a beleza do principal distrito do Principado de Mônaco, o tenista estreou com grande vitória diante do canadense Gabriel Diallo e não estou sua satisfação. "(É uma) Cidade que eu queria muito visitar e um torneio especial que ao longo dos anos vi muitos bons tenistas ganhando. O (Rafael) Nadal ganhou, sei lá quantas vezes, umas sete ou oito seguidas. É um torneio que eu acompanhava bastante e queria muito vir", exaltou João Fonseca. "Eu gosto de carros, então, sim, passei dois dias admirando-os", revelou. "A cidade é linda, com a quadra central de frente para o mar, tudo muito bonito. Estou gostando bastante e feliz por ganhar na primeira rodada com bom nível de tênis, diante de um forte sacador. No fim, depois de sofrer a quebra, consegui cinco games seguidos e isso me deixou bastante feliz." O brasileiro não escondeu que se vê cada vez melhor e mais preparado no circuito mundial tanto mentalmente, conseguindo mostrar-se mais calmo e concentrado, quando fisicamente após iniciar a temporada com problemas nas costas. "Um tipo de jogo diferente e no qual você precisa ser mais paciente, precisa ser mais calmo e conduzir os pontos, sem pensar que vai ganhar o ponto com uma única jogada", frisou. "É um jogo muito mental e também muito físico. Estou trabalhando bastante no meu físico e feliz por estar me sentindo ótimo e saudável, de volta ao ritmo", destacou. "E espero poder jogar algumas ótimas partidas aqui." O próximo desafio será diante do francês Arthur Rinderknech. João Fonseca aproveitou para falar sobre a troca de superfície, já que vinha embalado na quadra dura e agora tenta mostrar força no saibro, onde deu suas primeiras raquetadas. "A temporada de saibro é uma superfície que eu gosto muito. Nasci jogando no saibro e só comecei a jogar na quadra dura quando tinha 10 ou 11 anos. Adoro jogar no saibro. E quando me perguntam, ainda não sei se prefiro a quadra dura ou o saibro. Mas é uma superfície em que jogo muito bem." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Monte Carlo JOão fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27 futebol Léo Condé valoriza empate do Remo contra o Grêmio, mas ressalta sentimento de que 'poderia ser mais' Leão Azul fez uma boa partida, criou, mas pecou na conclusão e volta para casa com um ponto após dois jogos fora de casa 06.04.26 11h01 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00 FUTEBOL Martínez ataca Dorival após Corinthians demitir o treinador: 'Saí do time por tua causa' Martínez teve o contrato rescindido pelo Corinthians depois de se reapresentar com 35 dias de atraso 06.04.26 8h27 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08