Em partida complicada, Barcelona vence o Rayo Vallecano e avança às quartas da Copa do Rei

Nesta quarta-feira, o Barcelona viajou até Madrid para enfrentar o Rayo Vallecano, da segunda divisão espanhola, pelas oitavas de final da Copa do Rei. Em uma partida complicada, o Rayo saiu na frente com Fran García, mas o Barça tinha Messi para empatar e Frenkie de Jong para marcar o gol da virada e da classificação da equipe catalã.

POLÊMICAJá no início de uma partida que o Barcelona esperava não enfrentar sustos, algo favorável indicava uma vitória. O jovem Francisco Trincão foi derrubado na área, mas a arbitragem não assinalou pênalti. Com a polêmica centrada, o Barça continuou no ataque durante a primeira etapa.

GIGANTE DE VALLECASNa busca por um resultado improvável em uma partida complicada, o Rayo foi ao ataque na segunda etapa. O primeiro chute foi travado pela defesa do Barcelona, mas o time persistiu, chutando mais uma vez ao gol. Foi na terceira tentativa que Fran Garcia marcou um gol que colocava o Rayo à frente do placar.

BARCELONA REAGENão demorou muito para o Barcelona reagir e empatar a partida. Aos 24 do segundo tempo, ou seja, seis minutos após o gol do Rayo, Griezmann partiu em velocidade, e em condição legal, encontrou Messi sozinho ao seu lado. Com toda a defesa do adversário já superada, o capitão deixou tudo igual.

VIRADA CATALÃSuperior durante todo o jogo, o Barcelona não se deu por vencido em nenhum momento, e quis a virada após empatar o jogo. Foi com assistência de Jordi Alba para Frenkie de Jong que o Barça marcou o seu segundo gol, classificando-se assim para as quartas de final da Copa do Rei.

SEQUÊNCIAO Rayo Vallecano, na luta pelo acesso ao topo do futebol espanhol, enfrenta o Espanyol neste domingo, às 12h (de Brasília), em partida válida pela 23ª rodada de La Liga 2. O Barcelona recebe o Athletic Bilbao, seu algoz na Supercopa da Espanha, também no domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, às 17h (de Brasília).