Em alta, Lucas Lima reencontra Santos na Vila Belmiro pela primeira vez como titular do Palmeiras

Atleta que mais jogou como titular com Abel Ferreira, ao lado de Zé Rafael com 7 jogos cada, Lucas Lima viverá uma tarde especial neste sábado (5), quando o Palmeiras desce a Serra do Mar para encarar o Santos, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão 2020.

​Pela primeira vez, o camisa 20 vai enfrentar seu ex-clube atuando na casa santista. Em 2019, o meia foi relacionado para o clássico diante do Peixe, mas acabou não sendo utilizado por Mano Menezes e assistiu a derrota alviverde por 2 a 0 do banco de reservas.

Neste sábado, Lucas Lima fará seu oitavo jogo seguido como titular de Abel Ferreira, que está vendo o jogador crescer de produção desde a sua chegada ao clube.

Com o português no comando técnico do Verdão, o armador já soma duas assistências, participação em três pênaltis sofridos, 15 passes para finalização e cinco grandes chances criadas.

​Lucas Lima, Palmeiras e Santos possuem uma relação que já dura mais de seis anos. Em 2015, o meia marcou o pênalti que deu o título paulista ao Santos sobre o Alviverde Imponente. Já na final da Copa do Brasil do mesmo ano, Lucas foi bem marcado pelo jovem Matheus Sales, e viu o Verdão levantar o tri da Copa do Brasil, no Allianz Parque.

(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

​O atual camisa 20 do Verdão chegou ao clube no início de 2018 e, desde então, já enfrentou o seu ex-clube em seis oportunidades e tem um ótimo aproveitamento: quatro vitórias, um empate e uma derrota.

​Na campanha do deca, durante o qual foi importante para o título palmeirense, Lucas balançou as redes do Santos no Pacaembu, que, lotado de santistas, viu o camisa 20 fazer valer a 'lei do ex' ao anotar um gol em Vanderlei.

​Santos x Palmeiras se enfrentam neste sábado (5), às 17h (horário de Brasília), com transmissão da TNT (TV por assinatura para todo o Brasil, menos SP) e PREMIERE (Pay-per-view para todo o Brasil).