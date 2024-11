Eleições da Tuna: delegado desiste de candidatura e pleito terá apenas uma chapa; entenda

Após as eleições no Paysandu, será a vez da Tuna escolher o próximo presidente do clube. A definição da nova diretoria do time está marcada para ocorrer em dezembro, com apenas uma chapa. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista e colunista de OLiberal, Carlos Ferreira, o delegado Armando Mourão desistiu da candidatura e se aliou ao então adversário Luiz Gonzaga.

Inicialmente, a disputa para o lugar de Graciete Maués seria entre Mourão e o advogado Luiz Gonzaga. Ambos tinham ideias de mudar o modelo de gestão do clube e reestruturar a agremiação, para recuperar o prestígio da equipe.

Ainda não se sabe o que motivou a desistência de Amando Mourão, que tem forte ligação com o clube cruzmaltino há décadas. Luiz Gonzaga lidera a Chapa 10 e é sócio da Tuna há 20 anos. Além de advogado, também é pecuarista e funcionário da Alepa há 35 anos.

Para os cargos de vice-presidentes, concorrem Ademir Lemos e Rui Pinheiro, grande benemérito e principal articulador da campanha de Luiz.

As eleições da Tuna ocorrem no dia 7 de dezembro. Para votar, os associados precisavam passar pelo recadastramento, que foi realizado do dia 7 de setembro ao dia 7 de outubro. Ao todo, devem votar 500 associados. Sendo assim, o cadidato terá que ter um número minímo de votos, a depender do estatuto do clube.

A Tuna Luso é um dos clubes mais tradicionais do estado, ao lado de Remo e Paysandu. A próxima gestão vai continuar o trabalho de Graciete Maués, que comandou a agremiação por dois mandatos e foi a primeira mulher eleita presidente da equipe.

Sob o comando da professora, o time retornou à elite do Parazão em 2020, foi vice-campeão paraense em 2021 e conquistou o título da Taça Grão-Pará. Na próxima temporada, a equipe de futebol está garantida da Copa do Brasil e Série D.