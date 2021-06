Edu marca mais um, e Brusque vence Brasil de Pelotas pela Série B

Com a marca de Edu, o Brusque voltou a vencer na Série B. Após ficar três rodadas sem conquistar os três pontos, a equipe quadricolor bateu o Brasil de Pelotas por 1 a 0 nesta quarta-feira (30). Com o resultado, os catarinenses aparecem, momentaneamente, no G4 do torneio. Já o Xavante continua no 19° lugar.

Agora os dois clubes voltam a campo já neste final de semana. No sábado (3), o Brasil de Pelotas recebe o Cruzeiro, às 19h. Enquanto isso, no domingo (4), o Brusque visita o Guarani, às 11h. Ambas as partidas são válidas pela 9ª rodada do Brasileirão Série B.

Início de um time só

Vindo de uma sequência incômoda de jogos sem vencer depois de ter sido líder do campeonato, o Brusque dominou todas as ações durante os primeiros 15 minutos do confronto no Augusto Bauer. Com as ultrapassagens do lateral Toty pelo lado direito, o Quadricolor levou perigo duas vezes em bolas pelo alto. Na primeira, Thiago Alagoano cabeceou por cima. Na segunda, Edu testou firme, e Matheus Nogueira fez boa defesa.

Acuado, o Brasil de Pelotas pouco teve a bola durante o princípio do jogo. Quando conseguiu ter tranquilidade para sair tocando, tentou por diversas vezes acionar os dois atacantes, visando o pivô para os meias que ultrapassavam. O único chute a gol veio em uma arrancada de Bruno Matias pelo meio, que parou em finalização fraca nas mãos de Jefferson Paulino.

Decisão errada

​Após toda a pressão inicial do Brusque, o Brasil de Pelotas começou a fechar os espaços pelos lados do campo, impedindo as subidas dos laterais da equipe catarinense. Por outro lado, o Xavante seguiu sem criatividade com a bola nos pés.

Sem conseguir usar seus alas, o Brusque investiu nas bolas longas. Em uma delas, Éverton Alemão deixou Thiago Alagoano cara a cara com Matheus Nogueira. No entanto, ao invés de chutar, o camisa 10 preferiu cruzar, mas não encontrou um companheiro na segunda trave, desperdiçando chance clara de gol.

Blitz antes do intervalo

Assim como nos minutos iniciais, o Brusque pressionou o Brasil de Pelotas na reta final do 1° tempo. Com boas trocas de passes, os catarinenses conseguiram novamente pisar na área adversária e levar perigo.

Aos 40 minutos, após cruzamento na área, a defesa cortou mal e a bola ficou batendo e rebatendo até que se ofereceu para Edu. O artilheiro da Série B finalizou firme, mas Kevin apareceu no meio do caminho para impedir que o Brusque fosse em vantagem para o intervalo.

A marca do artilheiro​

O Brusque voltou ainda mais objetivo na etapa final. Pressionando a saída de bola do Brasil de Pelotas, Bruno Mathias conseguiu roubar e serviu Edu. O artilheiro dominou, mas finalizou na direção de Matheus Nogueira, que mandou em escanteio. Em seguida, o camisa 9 deixou Gabriel Taliari frente a frente com o gol. O meia encobriu o goleiro, mas viu a defesa cortar antes que a bola entrasse.

A pressão surtiu efeito aos 11 minutos. Airton recebeu na esquerda e cruzou na área. Edu ganhou de Kevin no alto e tocou no canto oposto, deixando Matheus Nogueira sem chances de defesa e fazendo o seu sexto gol na Série B.

Brasil de Pelotas sai para o jogo​

O gol sofrido mudou completamente a postura das duas equipes. Em vantagem, o Brusque baixou as suas linhas de marcação, enquanto o técnico Cláudio Tencati lançou a equipe ao ataque através das substituições.

Logo após entrar, Gabriel Terra cruzou para Júnior Viçosa, que também havia entrado há pouco tempo, e finalizou de voleio para boa defesa de Jefferson Paulino. Minutos depois, após cruzamento de Kevin, a bola sobrou para Luiz Fernando, que foi travado pelo goleiro.

Não foi suficiente​

A intensidade imposta pelo Brasil de Pelotas acuou o Brusque no seu campo de defesa. Com a bola, o Xavante trocou passes e rondou a área adversária, mas sem conseguir dar mais sustos ao goleiro Jefferson Paulino.

Por sua vez, o Brusque praticamente abdicou da posse de bola e optou por apenas esperar a atitude do adversário para sair em contra-ataque e tentar matar o jogo de vez. Contudo, a oportunidade não veio, mas também não fez falta, já que a vitória finalmente voltou a acontecer para a equipe catarinense.

FICHA TÉCNICABRUSQUE 1 X 0 BRASIL DE PELOTAS

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque-SCData/Horário: 30 de junho de 2021 (quarta-feira), às 17hÁrbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)Gol: Edu (11'/2°T) (1-0)Cartões amarelos: Zé Carlos, Juliano, Bruno Lopes, Airton (Brusque), Ícaro, Matheuzinho (Brasil de Pelotas)

BRUSQUE: Jefferson Paulino, Toty (João Carlos, aos 31'/2°T), Ianson, Éverton Alemão e Airton; Zé Mateus, Fillipe Soutto (Juliano, aos 26'/2°T), Diego Mathias (Rodolfo Potiguar, aos 26'/2°T) e Gabriel Taliari (Jhon Cley, aos 26'/2°T); Thiago Alagoano (Bruno Lopes, aos 40'/2°T) e Edu. Técnico: Jerson Testoni.

BRASIL DE PELOTAS: Matheus Nogueira, Thalys (Matheuzinho, aos 35'/2°T), Ícaro, Héverton e Kevin; Pierini, Wesley, Bruno Matias (Gabriel Terra, aos 20'/2°T) e Lucas Santos (Luiz Fernando, aos 20'/2°T); Welinton (Júnior Viçosa, aos 20'/2°T) e Fabrício (Netto, aos 35'/2°T). Técnico: Cláudio Tencati.