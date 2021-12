'É uma honra levar meu Estado por onde eu passo', diz Rony durante férias em Belém

Prestes a receber o título de cidadão de Ananindeua por toda a representatividade que conquistou no mundo do futebol e por virar exemplo a crianças e jovens do Estado, o paraense Ronielson Barbosa, o 'Rony', ex-Remo e agora atacante do Palmeiras (SP), conversou com a equipe de OLiberal nesta quinta-feira (9), durante passagem por Belém.

Ele, que é natural de Magalhães Barata, no nordeste do Estado, fez questão de vir a Belém e, com ele (na bagagem) uma réplica perfeita da Taça Libertadores da América, título recém conquistado pelo Palmeiras em Montevideo após disputa com o Flamengo. Hoje, Rony é bicampeão da competição internacional e entrou para o hall seleto de paraenses mais vencedores da história, com duas Libertadores, uma Sul-Americana, duas Copas do Brasil e muitos outros títulos.

"Me sinto uma pessoa muito honrada. Nunca imaginei alcançar tudo isso. É uma honra levar o meu estado do Pará para onde eu vou. É um reconhecimento para mim e para todos os meus familiares", comentou o atleta, complementado sobre o orgulho de ser paraense. "Em tudo o que faço eu mostro de onde eu vim. Hoje, fazer história pelo que eu amo é maravilhoso", disse emocionado.

Futebol pelada

O movimento do futebol pelada foi outro assunto comentado pelo camisa 7 do Palmeiras. Hoje, muitos garotos acabam migrando para os campeonatos de bairro em troca de dinheiro mais rápido do que ter paciência para trabalhar bastante e conseguir oportunidades melhores. Para esses meninos, ele deixa uma mensagem.

"Mesmo que alguns digam que é fácil jogar futebol, não é. A gente sabe que as vezes o caminho mais fácil se torna o mais difícil. Jovens que tem tudo pela frente, tem talento muito grande, acabam perdendo oportunidades. Se vocês têm esse sonho, não disistam.

Rony já comentou em várias entrevistas sobre a vida complicada que teve na infância. O jovem de 26 anos, passou fome por várias vezes, jogou futebol com amontados de sacos plásticos, perdeu o pai muito jovem e mais adiante seu avô. Passou a ser ajudado pelo irmão, que admira muito. "O futebol tem altos e baixos, rolam desavenças, mas não desistam. Dêem o seu melhor, façam de tudo para ajudar seus familiares que, com muita fé e dedicação, é possível conseguir o objetivo", finalizou.