É oficial! Atlético-MG anuncia a contratação do atacante Hulk

O atacante Hulk chegou a um acordo com o Atlético-MG foi anunciado pelo clube mineiro como reforço para a temporada 2021. O jogador escolheu a proposta do Galo, mesmo com sondagens de Palmeiras e Flamengo, em sua volta ao futebol brasileiro.

Hulk, de 34 anos, foi anunciado no início da noite desta sexta-feira, 29 de janeiro, nas redes sociais do Galo, que usou uma imagem alusiva ao herói da Marvel , apelido do novo atleta alvinegro.

Confira a classificação atualizada do BrasileirãoO reforço estará à disposição do clube a partir de fevereiro, quando iniciará a temporada 2021. Além de clubes do Brasil, Hulk tinha propostas do Besiktas, da Turquia, e também do Porto, de Portugal. Ele estava sem clube desde o fim do ano passado, quando deixou o Shanghai SIPG, da China. O jogador, que jogou a Copa do Mundo de 2014, pela Seleção Brasileiro, volta após anos em times da Ásia e Europa.

Hulk foi revelado pelo Vitória-BA, mas se tornou profissional fora do país, atuando no Japão, onde se destacou e foi para o Porto, de Portugal. Tempos depois, seguiu para o Zenit da Rússia até 2016, quando embarcou para uma aventura milionária na China, jogando cinco temporadas no país asiático. No Atlético-MG, o acordo deve girar em torno de R$ 750 mil mensais, mais luvas. O atacante não poderá jogar a fase final do Brasileirão, mas já gera expectativa para os compromissos do Galo este ano, como Copa do Brasil, Libertadores e muito provavelmente a Libertadores da América. O tempo de contrato não foi confirmado pelo Atlético, mas o vínculo deverá ser de um ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.