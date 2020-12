Dupla Re-Pa se enfrenta no quadrangular final; Remo tem vantagem de decidir em Belém

A última rodada do grupo A da Série C, começou às 17h, deste sábado (5). Um dos jogos mais importantes era entre Botafogo-PB e Treze, que decidiria o último rebaixado para quarta divisão.

Os jogos da parte de cima da tabela foram considerados ‘mornos’ e deixaram vários torcedores na bronca, principalmente da dupla Re-Pa.

O jogo entre Vila Nova e Jacuipense foi decisivo para que Remo e Paysandu ficassem no mesmo grupo no quadrangular final. Santa Cruz e Vila Nova, Remo e Paysandu em outro. Seus possíveis adversários serão conhecidos após a finalização das partidas do grupo B.

As duas equipes voltam a se enfrentar pela próxima fase nas prováveis datas: o primeiro clássico 19 ou 20 de dezembro, a segunda partida 9 ou 10 de janeiro.

Veja possiveis datas e confrontos de Remo e Paysandu:

Grupo D

12 ou 13 de dezembro

Paysandu x 1ºB

3ºB x Remo

19 ou 20 de dezembro

1ºB x 3ºB

Remo x Paysandu

26 ou 27 de dezembro

Remo x 1ºB

Paysandu x 3º

02 ou 03 de janeiro/2021

1ºB x Remo

3º x Paysandu

09 ou 10 de janeiro

3ºB x 1ºB

Paysandu x Remo

16 ou 17 de janeiro

1ºB x Paysandu

Remo x 3ºB