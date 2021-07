Duas atletas da Esmac entram na seleção da rodada do Brasileirão A2

Após o empate em 1 a 1 com a equipe do Real Ariquemes-RO, pelo jogo de ida das quartas de final da Série A2 do Brasileiro Feminino, duas atletas da Esmac foram selecionadas pela Revista Série Z para seleção da rodada.

A atacante Cássia Moura e da lateral Anne Janyne tiveram as atuações reconhecidas pelo site. Além das paraenses, atletas do Atlético Mineiro, Atlhetico Paranaense e Ceará também entraram na escalação.

A Esmac está a um passo do acesso para a Série A1 do Brasileiro. Para isso, basta uma vitória simples no jogo de volta contra a equipe rondoniense. O duelo ocorre no próximo domingo, às 10h, no Baenão.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)