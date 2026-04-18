Dortmund perde para Hoffenheim e Bayern fica a um empate de ser campeão da Bundesliga

O Borussia Dortmund praticamente se despediu da briga pelo título da Bundesliga neste sábado ao ser derrotado pelo Hoffenheim por 2 a 1, na PreZero Arena, pela 30ª rodada. Os dois gols dos donos da casa foram marcados em cobranças de pênalti por Kramaric. O resultado deixa o caminho aberto para o Bayern de Munique, que pode confirmar a conquista já neste domingo.

Com o tropeço do rival, o Bayern precisa apenas de um empate diante do Stuttgart, na Allianz Arena, para garantir matematicamente o título alemão - o 34º de sua história.

O Hoffenheim, por sua vez, chegou aos 54 pontos e segue firme na disputa por uma vaga na próxima edição da Champions League.

Mesmo ainda com chances remotas, o time aurinegro entrou em campo sem intensidade e foi dominado no primeiro tempo. Com maior posse de bola e controle das ações, o Hoffenheim criou as melhores oportunidades desde o início.

Antes da metade da etapa inicial, Lemperle acertou o travessão, e Kramaric obrigou Kobel a fazer grande defesa. A pressão se transformou em vantagem após revisão do VAR, que apontou toque de mão dentro da área. Na cobrança, Kramaric bateu com firmeza e abriu o placar.

Na volta do intervalo, o Hoffenheim recuou suas linhas e passou a administrar o resultado. A estratégia funcionou: o Dortmund encontrou dificuldades para criar e pouco ameaçou. Até a metade do segundo tempo, a equipe visitante havia finalizado apenas uma vez.

Nos minutos finais, porém, o Dortmund encontrou o empate. Aos 41 minutos, Guirassy dominou de costas, girou sobre a marcação e finalizou de fora da área para deixar tudo igual.

Mas não parou por aí. Já nos acréscimos, o Hoffenheim voltou a ter um pênalti marcado a seu favor. Kramaric assumiu a responsabilidade novamente e converteu para decretar a vitória por 2 a 1.

Nos minutos finais, o Dortmund até tentou aumentar o ritmo, mas não conseguiu evitar a derrota que praticamente encerrou suas chances na disputa pelo título.