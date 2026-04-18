Dortmund perde para Hoffenheim e Bayern fica a um empate de ser campeão da Bundesliga Estadão Conteúdo 18.04.26 12h52 O Borussia Dortmund praticamente se despediu da briga pelo título da Bundesliga neste sábado ao ser derrotado pelo Hoffenheim por 2 a 1, na PreZero Arena, pela 30ª rodada. Os dois gols dos donos da casa foram marcados em cobranças de pênalti por Kramaric. O resultado deixa o caminho aberto para o Bayern de Munique, que pode confirmar a conquista já neste domingo. Com o tropeço do rival, o Bayern precisa apenas de um empate diante do Stuttgart, na Allianz Arena, para garantir matematicamente o título alemão - o 34º de sua história. O Hoffenheim, por sua vez, chegou aos 54 pontos e segue firme na disputa por uma vaga na próxima edição da Champions League. Mesmo ainda com chances remotas, o time aurinegro entrou em campo sem intensidade e foi dominado no primeiro tempo. Com maior posse de bola e controle das ações, o Hoffenheim criou as melhores oportunidades desde o início. Antes da metade da etapa inicial, Lemperle acertou o travessão, e Kramaric obrigou Kobel a fazer grande defesa. A pressão se transformou em vantagem após revisão do VAR, que apontou toque de mão dentro da área. Na cobrança, Kramaric bateu com firmeza e abriu o placar. Na volta do intervalo, o Hoffenheim recuou suas linhas e passou a administrar o resultado. A estratégia funcionou: o Dortmund encontrou dificuldades para criar e pouco ameaçou. Até a metade do segundo tempo, a equipe visitante havia finalizado apenas uma vez. Nos minutos finais, porém, o Dortmund encontrou o empate. Aos 41 minutos, Guirassy dominou de costas, girou sobre a marcação e finalizou de fora da área para deixar tudo igual. Mas não parou por aí. Já nos acréscimos, o Hoffenheim voltou a ter um pênalti marcado a seu favor. Kramaric assumiu a responsabilidade novamente e converteu para decretar a vitória por 2 a 1. Nos minutos finais, o Dortmund até tentou aumentar o ritmo, mas não conseguiu evitar a derrota que praticamente encerrou suas chances na disputa pelo título. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bundesliga Hoffenheim Borussia Dortmund COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa do Rei da Espanha, , Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.04.26 7h00 FUTEBOL Jornal espanhol chama Robinho Jr. de 'novo Neymar' em meio a negociação de renovação com Santos Filho de Robinho é tratado como joia, mas teve impasse recente por mais espaço no time principal 18.04.26 11h02 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07