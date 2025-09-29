Diretor do Palmeiras rebate crítica de Rogério Ceni a Abel Ferreira: 'Questão ética complicada' Estadão Conteúdo 29.09.25 16h07 O gramado da Arena Fonte Nova continua sendo assunto mesmo após o apito final que decretou a vitória do Bahia sobre o Palmeiras por 1 a 0 neste fim de semana no Brasileirão. O diretor de futebol do clube paulista, Anderson Barros, reacendeu a polêmica ao detonar, nesta segunda-feira, as críticas que o técnico Rogério Ceni fez ao esquema utilizado por Abel Ferreira na equipe palmeirense. Ao saber da reclamação do comandante português quanto à qualidade do campo, o ex-goleiro são-paulino disse que o piso ruim deveria favorecer o Palmeiras. Segundo ele, a ligação direta de Weverton para os atacantes Flaco López e Vitor Roque é a principal estratégia de jogo do adversário. "Quanto à crítica do treinador do Bahia sobre a forma como supostamente o Palmeiras joga, não vale perder tempo. Os títulos que o clube conquistou sob o comando da comissão técnica do Abel demonstram a excelência do trabalho desenvolvido. A declaração do senhor Rogério Ceni entra em uma questão ética complicada e eu acho que ele deveria repensá-la", afirmou Barros em entrevista ao GE. Além do gramado ruim, mais fatores contribuíram para o assunto ganhar importância. Lucas Evangelista e Piquerez deixaram a partida e essas substituições tiveram o gramado como "vilão" na visão do Palmeiras. O estado do campo, inclusive, será motivo de uma reclamação formal à CBF por parte da diretoria. "Sempre que o Palmeiras faz uma reclamação, é pelo bem do futebol. Não culpamos o campo ruim da Fonte Nova pelo resultado. O Abel falou a respeito na entrevista antes do jogo e eu avisei que faríamos uma queixa", completou Barros. O dirigente lembrou ainda que, no ano passado, o próprio Rogério, após uma derrota do Bahia, havia reclamado da Fonte Nova. "Se não me engano, ele disse que era preferível jogar em um campo sintético do que em um gramado sem a mínima condição como o da Fonte Nova", comentou. A derrota em Salvador tira um pouco da pressão que o Palmeiras exercia sobre o líder Flamengo. Com o revés, a equipe paulista estaciona nos 49 pontos em 23 partidas. Já os cariocas, que bateram o Corinthians de virada por 2 a 1, contam com um jogo a mais no Nacional (24 duelos) e somam 54 pontos no topo da classificação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Bahia Ceni Abel Ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANIFESTAÇÃO Torcida do Paysandu convoca ato em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor Movimento será durante reunião do Conselho Deliberativo do clube. 29.09.25 15h37 Futebol Gabriel Medina conhece origens do surfe em viagem da Amazônia ao Peru Em expedição pela Amazônia e Pacasmayo, no Peru, surfista explora conexão cultural e ancestral do esporte 29.09.25 14h48 Luto Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado 29.09.25 11h56 Futebol VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro. 29.09.25 11h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04