Esportes

Diretor do Palmeiras rebate crítica de Rogério Ceni a Abel Ferreira: 'Questão ética complicada'

Estadão Conteúdo

O gramado da Arena Fonte Nova continua sendo assunto mesmo após o apito final que decretou a vitória do Bahia sobre o Palmeiras por 1 a 0 neste fim de semana no Brasileirão. O diretor de futebol do clube paulista, Anderson Barros, reacendeu a polêmica ao detonar, nesta segunda-feira, as críticas que o técnico Rogério Ceni fez ao esquema utilizado por Abel Ferreira na equipe palmeirense.

Ao saber da reclamação do comandante português quanto à qualidade do campo, o ex-goleiro são-paulino disse que o piso ruim deveria favorecer o Palmeiras. Segundo ele, a ligação direta de Weverton para os atacantes Flaco López e Vitor Roque é a principal estratégia de jogo do adversário.

"Quanto à crítica do treinador do Bahia sobre a forma como supostamente o Palmeiras joga, não vale perder tempo. Os títulos que o clube conquistou sob o comando da comissão técnica do Abel demonstram a excelência do trabalho desenvolvido. A declaração do senhor Rogério Ceni entra em uma questão ética complicada e eu acho que ele deveria repensá-la", afirmou Barros em entrevista ao GE.

Além do gramado ruim, mais fatores contribuíram para o assunto ganhar importância. Lucas Evangelista e Piquerez deixaram a partida e essas substituições tiveram o gramado como "vilão" na visão do Palmeiras. O estado do campo, inclusive, será motivo de uma reclamação formal à CBF por parte da diretoria.

"Sempre que o Palmeiras faz uma reclamação, é pelo bem do futebol. Não culpamos o campo ruim da Fonte Nova pelo resultado. O Abel falou a respeito na entrevista antes do jogo e eu avisei que faríamos uma queixa", completou Barros.

O dirigente lembrou ainda que, no ano passado, o próprio Rogério, após uma derrota do Bahia, havia reclamado da Fonte Nova. "Se não me engano, ele disse que era preferível jogar em um campo sintético do que em um gramado sem a mínima condição como o da Fonte Nova", comentou.

A derrota em Salvador tira um pouco da pressão que o Palmeiras exercia sobre o líder Flamengo. Com o revés, a equipe paulista estaciona nos 49 pontos em 23 partidas. Já os cariocas, que bateram o Corinthians de virada por 2 a 1, contam com um jogo a mais no Nacional (24 duelos) e somam 54 pontos no topo da classificação.

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

Bahia

Ceni

Abel Ferreira
Esportes
