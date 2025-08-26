Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Di María sonha em jogar clássico argentino ao lado de Neymar e celebra gol pelo Rosario Central

Estadão Conteúdo

Ángel Di María revelou um desejo especial que envolve um velho companheiro de Paris Saint-Germain. Em entrevista coletiva, o argentino disse que gostaria de contar com Neymar em um clássico do futebol argentino, especialmente no duelo entre Rosario Central e Newells Old Boys, clubes que dividem uma das maiores rivalidades do país.

"Por proximidade e por ser também da América do Sul, Ney seria esse jogador. Porque o amo muito, porque tenho uma linda relação com ele, seguimos nos falando. Porque sei que ele gosta do futebol argentino e que gostaria de jogar um clássico entre Central e Newells. Eu gostaria também que ele estivesse comigo. Tomara que mais à frente eu tenha essa possibilidade de convidá-lo, agora é difícil porque ele está em competição, mas seria algo muito lindo", afirmou.

A relação entre os dois foi construída ao longo das quatro temporadas em que dividiram vestiário no PSG. Juntos, conquistaram 11 títulos nacionais e acumularam bons números: foram 116 jogos lado a lado, com 78 vitórias, 24 gols de Di María e 78 do brasileiro, ambos ainda responsáveis por dezenas de assistências.

O presente de Di María, no entanto, está no futebol argentino. Pelo Rosario Central, o atacante voltou a viver um momento especial ao marcar em um clássico diante do Newells, resultado que também serviu como resposta pessoal às críticas que vinham acompanhando sua volta ao país.

"Feliz, é uma alegria imensa poder marcar um gol em um clássico. Cheguei com aquela pressão de não ter vencido ainda, então tinha muita coisa para acontecer. Mais do que tudo, foi pela minha família, que está sempre sofrendo nos momentos difíceis", desabafou.

Segundo o camisa 11, o gol representou mais do que um triunfo esportivo. "Poder marcar foi um alívio enorme em todos os sentidos, não só pela vitória, mas pelo grupo. Temos trabalhado muito bem e é importante poder vencer, conquistar os três pontos, estar lá em cima e curtir com eles. No vestiário, todos comemoramos juntos, foi muito especial", disse.

A adaptação ao futebol argentino também foi tema de análise por parte do jogador. Di María respondeu aos comentários de Marcelo Gallardo, que havia destacado o tempo de ajuste necessário após o retorno ao país. "Não sinto que está me custando a adaptação. A única coisa que posso dizer é que o futebol argentino é mais de contato, eles não te dão descanso quando você tem a bola, ao contrário da Europa. É a única coisa. Depois, sinto que me adaptei muito bem. Isso não é tênis, é um jogo de equipe", completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Rosario Central

Di María

Neymar
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, desabafa após separação: 'Apanhei, inclusive grávida’

Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram

26.08.25 17h00

Futebol

Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário

Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona

26.08.25 12h50

Ainda há esperanças?

Na lanterna da Série B, veja as chances do Paysandu subir à Série A do Brasileirão

Equipe bicolor soma apenas 21 pontos e precisa de "feito sem defeito" para sonhar com acesso

26.08.25 12h44

Futebol

Pedro Rocha cumpre suspensão e deve reforçar o Remo contra o Criciúma-SC

Suspenso na rodada anterior, artilheiro Pedro Rocha não enfrentou o Coritiba-PR após receber o terceiro amarelo contra o Botafogo-SP

26.08.25 11h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré'

O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento

25.08.25 12h41

Futebol

Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos

Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25)

26.08.25 8h53

SÉRIE B

Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna

Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação

26.08.25 0h01

Futebol

UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B

Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4

26.08.25 11h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda