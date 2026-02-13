Defensores do Corinthians ganham protagonismo ofensivo sob comando de Dorival Júnior Estadão Conteúdo 13.02.26 13h03 O início de temporada do Corinthians chama atenção não apenas pela solidez defensiva, mas, principalmente, pelo impacto direto de seus defensores no ataque. Em 2026, mais de um terço dos gols do Timão foram marcados por jogadores da linha de defesa - um reflexo do modelo implantado por Dorival Júnior. Até aqui, o Corinthians balançou as redes 14 vezes somando Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Supercopa do Brasil. Desses gols, cinco saíram dos pés - ou da cabeça - de defensores, o que representa 35,7% da produção ofensiva da equipe. Entre os zagueiros, Gabriel Paulista lidera a lista, com dois gols, um na Supercopa e outro pelo Brasileirão. André Ramalho e Gustavo Henrique também deixaram suas marcas no Estadual, enquanto Matheus Bidu anotou um gol na competição nacional. Além disso, Gustavo Henrique e Bidu contribuíram com assistências, ampliando ainda mais a influência defensiva no setor ofensivo. O bom momento dos laterais, aliás, virou pauta após a vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, 12, pela terceira rodada do Brasileirão. Depois da partida, Dorival fez questão de elogiar Matheuzinho e Bidu, destacando a regularidade da dupla e até projetando voos mais altos. Segundo o treinador, ambos vêm sendo observados de perto e podem, futuramente, entrar no radar da Seleção Brasileira, reflexo direto da evolução técnica e da consistência apresentada em campo. No panorama geral da temporada, o Corinthians soma dez partidas disputadas, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas, além de 14 gols marcados e apenas oito sofridos. O equilíbrio defensivo aliado à agressividade dos laterais e zagueiros tem sido uma das marcas do time neste começo de ano. Agora, o Timão volta a campo no domingo, 15, às 20h30 (de Brasília), quando visita o São Bernardo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, buscando confirmar a boa fase e manter o protagonismo coletivo que tem definido o trabalho de Dorival Júnior. PARTICIPAÇÕES EM GOL DOS DEFENSORES DO CORINTHIANS NA TEMPORADA - Gabriel Paulista: duas (dois gols); - Gustavo Henrique : duas (um gol e uma assistência); - Matheus Bidu: duas (um gol e uma assistência); - André Ramalho: uma (um gol); Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians defensores protagonismo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classifcar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 13.02.26 7h00 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46