Defensores do Corinthians ganham protagonismo ofensivo sob comando de Dorival Júnior

O início de temporada do Corinthians chama atenção não apenas pela solidez defensiva, mas, principalmente, pelo impacto direto de seus defensores no ataque. Em 2026, mais de um terço dos gols do Timão foram marcados por jogadores da linha de defesa - um reflexo do modelo implantado por Dorival Júnior.

Até aqui, o Corinthians balançou as redes 14 vezes somando Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Supercopa do Brasil. Desses gols, cinco saíram dos pés - ou da cabeça - de defensores, o que representa 35,7% da produção ofensiva da equipe.

Entre os zagueiros, Gabriel Paulista lidera a lista, com dois gols, um na Supercopa e outro pelo Brasileirão. André Ramalho e Gustavo Henrique também deixaram suas marcas no Estadual, enquanto Matheus Bidu anotou um gol na competição nacional.

Além disso, Gustavo Henrique e Bidu contribuíram com assistências, ampliando ainda mais a influência defensiva no setor ofensivo.

O bom momento dos laterais, aliás, virou pauta após a vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, 12, pela terceira rodada do Brasileirão. Depois da partida, Dorival fez questão de elogiar Matheuzinho e Bidu, destacando a regularidade da dupla e até projetando voos mais altos.

Segundo o treinador, ambos vêm sendo observados de perto e podem, futuramente, entrar no radar da Seleção Brasileira, reflexo direto da evolução técnica e da consistência apresentada em campo.

No panorama geral da temporada, o Corinthians soma dez partidas disputadas, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas, além de 14 gols marcados e apenas oito sofridos. O equilíbrio defensivo aliado à agressividade dos laterais e zagueiros tem sido uma das marcas do time neste começo de ano.

Agora, o Timão volta a campo no domingo, 15, às 20h30 (de Brasília), quando visita o São Bernardo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, buscando confirmar a boa fase e manter o protagonismo coletivo que tem definido o trabalho de Dorival Júnior.

PARTICIPAÇÕES EM GOL DOS DEFENSORES DO CORINTHIANS NA TEMPORADA - Gabriel Paulista: duas (dois gols); - Gustavo Henrique : duas (um gol e uma assistência); - Matheus Bidu: duas (um gol e uma assistência); - André Ramalho: uma (um gol);