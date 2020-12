Defensa y Justicia esbanja eficiência, vence Bahia e fica bem perto de avançar na Sul-Americana

Em jogo que chegou a durar quase 60 minutos na etapa inicial diante da grande participação de lances com atuação do VAR, o Defensa y Justicia conseguiu uma excelente vantagem diante do Bahia nas quartas de final da Copa Sul-Americana ao vencer por 3 a 2 em plena Arena Fonte Nova.

Diante desse cenário, o empate ou mesmo derrotas por um ou dois gols de vantagem (desde que não tome três tentos como mandante) não tiram os argentinos de uma inédita semifinal continental. Ao Esquadrão, somente igualar o 3 a 1 na partida de volta (leva aos pênaltis), programada para a próxima quarta-feira (16), ou ganhar por três gols de distância servem ao Tricolor de Aço.

COMEÇOU QUENTE!​

Bastaram três minutos para que a equipe de Florencio Varela demonstrasse sua insinuante forma de jogar saindo rapidamente pro ataque onde, na roubada de bola com o erro de Élber, a equipe argentina partiu em bloco para inaugurar a contagem. Brian Romero ganhou da marcação de Juninho Capixaba e teve frieza para tirar do alcance de Anderson em lance que foi verificado e validado pelo Árbitro de Vídeo.

Para não deixar o Defensa desenvolver ainda mais o domínio de jogo que vinha se desenhando no início, o Esquadrão conseguiu rapidamente, com um excelente lançamento de Nino Paraíba, achar a entrada na grande área de Gilberto. O centroavante ganhou da marcação e bateu cruzado, superando o arqueiro Unsain, mas acabou tendo seu tento anulado pela arbitragem após mais uma revisão com o uso do VAR.

VANTAGEM IMPORTANTE

Em outra chegada rápida no ataque do Defensa y Justicia, o avanço no lado direito que resultou em cruzamento teve uma dividida entre Walter Bou e Anderson Martins onde o árbitro equatoriano Guillermo Guerrero foi novamente ao Árbitro de Vídeo e sinalizou a penalidade para os argentinos. Na batida, Braian Romero foi pra bola com muita segurança e bateu forte, no canto esquerdo alto, sem chance para Anderson.

VAR EM TRABALHO INTENSO

Com a partida se desenrolando de maneira bastante tensa e cheia de divididas mais intensas, os chamados do VAR onde estava o uruguaio Daniel Fedorczuk se tornaram algo constante e extremamente decisivo para o desenrolar do confronto. Se por um lado a penalidade marcada em campo na cabeçada onde Gilberto acerta a mão do zagueiro do Defensa, no cruzamento onde Frías vai na direção da bola e acerta um soco dentro da área o lance foi revisto e confirmado como penalidade onde Gilberto diminuiu a desvantagem baiana.

Antes do intervalo, ainda haveria tempo para outra checagem onde novo pênalti para o Esquadrão seria marcado com um toque de bola na mão dentro da área do Defensa y Justicia com Gilberto tendo a chance em seus pés de igualar o marcador antes do intervalo. Porém, dessa vez o camisa 9 pegou muito embaixo e mandou longe da meta de Unsain.

SEM ADMINISTRAÇÃO

Se logo na primeira jogada ofensiva do tempo complementar o Bahia ameaçou exercer uma pressão na busca da igualdade em lance onde Gilberto só teve seu chute cruzado sendo parado em grande intervenção do arqueiro argentino, a postura que se viu na sequência do Defensa foi de "jogar o jogo", não tentando necessariamente manter a posse de bola apenas distante de sua meta, mas também buscando a ampliação da dianteira já interessante aquela altura.

E, depois de levar bastante perigo na bola parada onde Anderson foi forçado a fazer complicada defesa, em outra puxada de contra-ataque "de manual", foi a vez de Braian Romero atuar como o assistente onde carregou a marcação e tocou para um livre Enzo Fernández que deslocou Anderson e marcou o terceiro tento da equipe de Florencio Varela.

SOBREVIDA

​Mesmo sem grande merecimento diante de uma atuação pouco inspirada no plano ofensivo, os esforços dos donos da casa para conseguir deixar a eliminatória mais competitiva foram recompensados com um bonito gol de Matheus Bahia. Depois de jogada individual de Gabriel Novaes pelo lado esquerdo da grande área, o centroavante tocou em diagonal e encontrou o lateral-esquerdo que acertou um excelente chute no ângulo do goleiro Unsain.​

FICHA TÉCNICA

​BAHIA 2 x 3 DEFENSA Y JUSTICIA

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)Data e hora: 08/12/2020 - 21h30​Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)Assistências: Christian Lezcano e Byron Romero (ambos EQU)VAR: Daniel Fedorczuk (URU)Cartões amarelos: Edson, Juninho Capixaba (BAH); Braian Romero (DEF);Cartões vermelhos:Gols: Braian Romero (3' e 25'/1°T), Gilberto (39'/1°T), Enzo Fernández (23'/2°T), Matheus Bahia (36'/2°T)

BAHIA: Anderson; Nino Paraíba, Anderson Martins, Juninho e Juninho Capixaba (Matheus Bahia, aos 26'/2°T); Rossi (Juan Ramírez, aos 28'/2°T), Edson (Elias, aos 13'/2°T), Daniel (Gabriel Novaes, no intervalo), Ramon e Élber (Rodriguinho, no intervalo); Gilberto. Técnico: Mano Menezes.

DEFENSA Y JUSTICIA: Unsain; Frías, Hector Martínez, Paredes e Isnaldo (Gallardo, aos 37'/2°T); Larralde (Escalante, aos 36'/2°T), Acevedo, Rius, Pizzini (Hachen, aos 36'/2°T) e Brian Romero (Merentiel, aos 47'/2°T); Walter Bou (Enzo Fernández, aos 21'/2°T). Técnico: Hernán Crespo.