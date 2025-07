De Bruyne ganha a camisa 10 de Maradona para treinar no Napoli: 'Gesto simpático do clube'

Recém-chegado ao Napoli após várias temporadas no Manchester City, o meia belga Kevin De Bruyne foi surpreendido ao receber a camisa 10, aposentada em homenagem a Maradona, para treinar no clube italiano. "Fiquei surpreso. Foi um gesto simpático do clube, mas não acho que isso me dê mais responsabilidade", afirmou o jogador, que recebeu a 11 em sua apresentação. "Maradona é uma lenda e fez história. Mas eu sou De Bruyne."

O belga disse que escolheu o atual campeão italiano após o término de seu contrato com o City pela oportunidade de continuar jogando em alto nível. "Estou fascinado pelo projeto do clube, que demonstrou disposição para investir", afirmou ele, que acrescentou estar ansioso para trabalhar com Antonio Conte. "Ele é um dos melhores treinadores dos últimos dez anos. Posso aprender muito com ele", completou o meia de 34 anos.

De Bruyne disse que conversou com o compatriota Lukaku antes de tomar a decisão de trocar Manchester por Nápoles. "O Romelu ficou muito feliz quando soube que eu viria para cá. Nos conhecemos desde os 13 anos e somos amigos próximos", afirmou ele sobre o atacante. "Até moramos juntos em Londres por três meses quando jogávamos pelo Chelsea."

De Bruyne afirmou que o objetivo no Napoli é "ter um bom desempenho em todas as competições" e aprender o idioma italiano. "É importante se adaptar bem ao novo ambiente. Minha esposa e eu faremos aulas", afirmou.

O meia comentou um pouco sobre as diferenças entre seu antigo time e o Napoli. "Aqui, tudo é diferente. É ensolarado", afirmou ele, que citou ainda as características dos torcedores do time. "O amor, a paixão e o entusiasmo que as pessoas têm pelo Napoli são incríveis. Às vezes, até demais, mas não me assusta. É amor. Enquanto for amor, tudo bem."