Curado da Covid-19, Jorge Salgado declara apoio a Luxemburgo no Vasco

Quatro dias depois de ter feito teste com resultado positivo para a Covid-19, o presidente do Vasco, Jorge Salgado teve novo diagnóstico: ele está curado do novo coronavírus. Na tarde desta sexta-feira, ele mesmo tuitou sobre o tema e aproveitou para declarar apoio ao técnico Vanderlei Luxemburgo.

Torcida Vascaína, hoje à tarde testei negativo para a COVID-19 e estarei retornando as atividades presenciais do nosso Vasco nessa segunda-feira. Queria agradecer a todas as mensagens de incentivo que recebi nesse período. (+) — Jorge Salgado (@jorgesalgadovg) February 5, 2021

- Luxemburgo, comissão técnica e atletas tem a nossa confiança e teremos deles dedicação total a essa missão - escreveu, numa sequência de tuítes que começa na publicação acima.

O Vasco treina neste fim de semana e viaja na segunda-feira para Fortaleza. Na quarta, o confronto com o Tricolor é direto na luta contra o rebaixamento.