Cruzeiro quer vender Orejuela após fim do empréstimo para o Grêmio

O lateral-direito teve o seu contrato reativado como jogador do Cruzeiro após o fim do empréstimo para o Grêmio. O colombiano ficou o ano de 2020 atuando com a camisa tricolor.

Porém, como é um jogador caro para os atuais padrões da Raposa, que quer reduzir gastos em 2021, ainda mais com a chance muito real de seguir na Série B este ano.

Por isso, o Cruzeiro tenta confirmar a venda de Orejuela ao Grêmio, que tem interesse em seguir com o jogador, que se reveza como titular na equipe de Renato Gaúcho.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

O valor original pedido pelo Cruzeiro era de R$ 21 milhões, mas um “desconto” deve ser dado ao time gremista para que a equipe celeste receba mais rapidamente o montante, fazendo caixa para a temporada. Todavia, esse acordo, que começou a ser tecido em dezembro, precisa ser confirmado, para que a Raposa consiga fazer dinheiro em um ano que promete ser duro nas finanças do clube.