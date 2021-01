Cruzeiro fecha parceria com o Governo de Moçambique que renderá R$ 14 milhões aos cofres do clube

O Cruzeiro fechou uma parceria com o governo de Moçambique para intercâmbio de jogadores na Toca da Raposa I, onde fica as categorias de base do clube. O modelo de negócio tem os mesmos moldes que já existiu com o Cazaquistão, que enviava atletas para entender como funcionava o futebol brasileiro em estágios no clube celeste. A parceria com o país africano vai durar 5 anos e renderá R$ 14 milhões aos cofres do clube, sendo R$2,8 milhões por ano. O primeiro pagamento acontecerá em fevereiro, o que deve ajudar nas contas do clube.

VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE B

A informação foi revelada pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues em conversa com os sócios da categoria Diamante do programa sócio-torcedor.

A negociação com o governo moçambicano foi conduzida pelo Diretor de Negócios Internacionais do Cruzeiro, o ex-jogador Belletti.