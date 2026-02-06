Cristiano Ronaldo volta a ficar fora de jogo do Al-Nassr; entenda polêmica com governo saudita Estadão Conteúdo 06.02.26 17h08 Cristiano Ronaldo segue em atrito com o governo saudita. O atacante português voltou a desfalcar o Al-Nassr nesta sexta-feira, agora em um confronto do campeonato nacional diante do Al-Ittihad. De acordo com o jornal A Bola, o jogador de 41 anos estaria insatisfeito com a redução dos aportes do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), entidade que controla as principais equipes do país. Para Cristiano, o PIF estaria direcionando mais investimentos para os outros clubes, como o Al-Hilal, que recentemente anunciou a chegada do atacante francês Karim Benzema. Segundo dados levantados pelo jornal espanhol As, o Al-Nassr já desembolsou aproximadamente 410 milhões de euros em contratações desde a chegada do português, em 2023. No mesmo período, o Al-Hilal, principal rival do time de Cristiano Ronaldo, teria gasto cerca de 647 milhões de euros. Ambas as equipes estão acima do Al-Ahli e do Al-Ittihad, outras equipes controladas pelo fundo. Em resposta às críticas do atleta, a Liga Profissional Saudita publicou um comunicado onde afirmou que os clubes atuam de maneira independente e que nenhuma decisão esportiva ou financeira é tomada por indivíduos acima das instituições. "A Liga Profissional Saudita está estruturada em torno de um princípio simples: cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras. As decisões relativas a contratações, gastos e estratégia são de sua responsabilidade, dentro de uma estrutura financeira concebida para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo", escreveu a entidade. "Cristiano tem se dedicado integralmente ao Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel fundamental no crescimento e nas ambições do clube. Como qualquer jogador de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo, por mais importante que seja, toma decisões que vão contra os interesses do seu próprio clube", completou. O próximo compromisso do Al-Nassr será na quarta-feira, às 10h45 (de Brasília), em duelo contra o Arkadag, do Turcomenistão. O jogo é válido pelas oitavas de final da Champions League da Ásia Two, a segunda principal competição do continente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cristiano Ronaldo Al-Nassr COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 Futebol Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. 06.02.26 11h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. 06.02.26 11h42 PROFESSOR PARDAL NÃO Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas 05.02.26 23h06 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.02.26 7h00 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59