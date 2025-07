Cristiano Ronaldo se diz chocado com morte de Diogo Jota: 'Não faz sentido'

Companheiro de Diogo Jota na seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo se disse chocado com a notícia da morte do compatriota, nesta quinta-feira. O atacante do Liverpool faleceu num acidente de carro no norte da Espanha. "Não faz sentido", afirmou CR7, em seu perfil nas redes sociais.

"Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na seleção, ainda agora tinhas casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta", escreveu o astro português.

Há menos de um mês, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo estavam juntos na disputa da Liga das Nações da Uefa. O time português foi campeão ao vencer a Espanha nos pênaltis. CR7 foi titular e Jota era um dos reservas do craque, entrando no decorrer da partida.

Ambos também estiveram juntos na Copa do Mundo de 2022, em jogos da Eurocopa e em outras edições da Liga das Nações, além de amistosos. Jota defendia a seleção portuguesa desde as equipes de base.

Jota havia se casado há exatos 11 dias, com sua namorada de longa data Rute Cardoso. Eles já tinham três filhos. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira, no norte da Espanha, e também vitimou André Silva, irmão de Jota e também jogador de futebol, do Penafiel, da segunda divisão portuguesa.

O atacante uruguaio Darwin Núñez, que jogou ao lado de Diogo Jota no Liverpool nas últimas três temporadas, também lamentou a morte, com uma publicação emocionada. "Não há palavras de conforto para tanta dor. Sempre me lembrarei de você com seu sorriso, como um bom companheiro dentro e fora de campo. Envio toda a minha força à sua família. De onde ele estiver, tenho certeza de que estará sempre com vocês, especialmente sua esposa e seus três filhos. Que ele descanse em paz. Diogo e André."

Clubes rivais do Liverpool também manifestaram solidariedade. "Nossas mais profundas condolências estão com os entes queridos de Diogo Jota e seu irmão, André, e com todos os envolvidos no Liverpool FC após a triste notícia de hoje", escreveu o Manchester United.

"Todos no Manchester City estão chocados e tristes ao saber da notícia devastadora sobre o falecimento de Diogo Jota. Enviamos nossas sinceras condolências à sua família, amigos e a todos do Liverpool Football Club neste momento difícil. Descanse em paz, Diogo", publicou o City.

"Todos no Everton estão profundamente tristes com o trágico falecimento de Diogo Jota e seu irmão, André Silva. Nossos pensamentos estão com seus familiares e amigos neste momento de tristeza", escreveu o Everton, rival da cidade de Liverpool.

O Real Madrid "lamentou profundamente" a morte de Diogo Jota e André Silva. "O Real Madrid deseja expressar suas condolências e simpatia à família, entes queridos, companheiros de equipe e clubes."