Cristiano Ronaldo marca duas vezes de pênalti, Juventus bate o Barcelona na Champions e avança em primeiro

Juventus em primeiro. No duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo, melhor para o português e seu time, que venceu o Barcelona nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões, por 3 a 0. O camisa 7 marcou duas vezes de pênalti e McKennie completou. Com o resultado, o time italiano se classifica na liderança do grupo.

DOMÍNIO ITALIANO​A Juventus jogava fora de casa, mas se sentia sob seus domínios. O time de Andrea Pirlo não se intimidou e criou as melhores oportunidades no início. Aos 13 minutos, Cristiano Ronaldo foi derrubado por Ronald Araújo e o juiz marcou pênalti. O camisa 7 bateu e converteu. Pouco depois, após bela troca de passes, Cuadrado cruzou na medida para McKennie, que acertou um voleio e ampliou.

UMA MÁQUINA​No segundo tempo, quando o Barcelona pensava em crescer para buscar a reação, um balde de água fria. A bola bateu na mão de Lenglet aos cinco minutos, e com o auxílio do árbitro de vídeo, outra penalidade foi marcada. Cristiano Ronaldo bateu forte novamente e fez o seu segundo no dia e terceiro da Juventus.

BUFFON PARANDO MESSIO duelo aguardado era entre Messi e Cristiano Ronaldo, mas outro que chamou a atenção foi entre o argentino e o goleiro Buffon, da Velha Senhora. O camisa 10 blaugrana tentou várias vezes balançar as redes do goleiro italiano, mas viu o arqueiro de 42 anos fechar o gol.

MESSI X CR7No 36º confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo, o português levou a melhor pela 11ª vez. O argentino venceu em 16 oportunidades e em nove as equipes dos dois empataram. Com os dois gol marcados, CR7 chegou à marca de 21 gols, enquanto Messi tem 22 bolas nas redes.

SITUAÇÃOCom a vitória por três gols de diferença, a Juventus alcançou os mesmos 15 pontos do Barcelona, mas leva a melhor no primeiro critério de desempate: o confronto direto. O time espanhol venceu o jogo do primeiro turno, em Turim, por 2 a 0, e os italianos fizeram o necessário para reverter a situação. Desta forma, a Velha Senhora se classifica em primeiro no grupo e joga, ao menos nas oitavas de final, o jogo decisivo em casa.