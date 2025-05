Criciúma x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/05) pela Série B

Criciúma x Volta Redonda disputam hoje, domingo (11/05), a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será realizada às 16h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Criciúma x Volta Redonda ao vivo?

O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, via streaming, a partir das 16h.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Criciúma chega com 5 pontos somados em 6 jogos. A equipe catarinense tem 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, com 9 gols marcados e 8 sofridos, apresentando saldo positivo de 1.

Já o Volta Redonda busca reagir na tabela. O time fluminense tem 4 pontos em 6 partidas, com 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Marcou apenas 2 gols e sofreu 5, o que resulta em saldo negativo de -3.

Criciúma x Volta Redonda: prováveis escalações

Criciúma: Kauã Moroso; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castan e Marcelo Hermes; Juninho, Zé Gabriel e Guilherme Lobo; Diego Gonçalves, João Carlos e Werik Popó.

Volta Redonda: Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia, Fabrício e Sánchez; Pierre, Robinho e Vitinho; Hyuri e Bruno Santos.

FICHA TÉCNICA

Criciúma x Volta Redonda

Série B do Campeonato Brasileiro 2025 – 7ª rodada

Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

Data e horário: Domingo, 11 de maio de 2025, às 16h