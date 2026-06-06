Criciúma e Londrina fazem duelo de opostos em jogo isolado pela Série B Estadão Conteúdo 06.06.26 8h11 De olho em uma vaga no grupo de acesso, o Criciúma recebe o Londrina neste sábado (6), às 11h (de Brasília), no estádio Heriberto Hülse. O confronto, válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente equipes em situações completamente opostas na tabela de classificação. O time da casa vive grande fase e defende uma invencibilidade de seis partidas na competição. Com 17 pontos, o time catarinense tem a mesma pontuação do Goiás, que fecha o G-6, e necessita da vitória em casa para tentar entrar na zona que garante vaga na elite de 2027. Por outro lado, o Londrina chega pressionado e afundado na zona de rebaixamento. Vindo de duas derrotas consecutivas, o time paranaense ocupa o 18º lugar com apenas oito pontos, dois a menos que o Botafogo-SP, primeiro clube fora do Z-4. Embalado pelo triunfo por 2 a 1 sobre o rival Avaí na Ressacada, o técnico Eduardo Baptista deve repetir a base da escalação titular no Criciúma. Referência no sistema defensivo, o zagueiro Luciano Castán ressaltou a importância de manter o ritmo alto para consolidar o clube na disputa pelas primeiras posições da tabela. Do outro lado, para tentar surpreender longe de seus domínios, o técnico Rogério Micale terá que superar uma avalanche de problemas para escalar o time. O comandante do Londrina tem três baixas confirmadas por suspensão: o lateral-direito André Dhominique e o atacante Iago Teles, expulsos contra o Vila Nova, além do volante Lucas Marques, que cumpre gancho pelo terceiro cartão amarelo. Kauê Leonardo, Fabiano e Vitinho despontam como os favoritos para assumirem as vagas, enquanto João Tavares e André Cardoso correm por fora. Para piorar o cenário, o departamento médico do Londrina segue lotado com o zagueiro Wallace (fissura na fíbula), os laterais Weverton (lombalgia) e Kevyn (lesão muscular), e o atacante Gilberto (dores na perna). A desmembrada 12ª rodada da Série B segue no domingo (7), quando CRB e São Bernardo medem forças no estádio Rei Pelé, a partir das 16h. Na segunda-feira, a rodada contará com outros dois jogos, assim como na terça-feira. A 12ª rodada da Série B termina apenas na quarta-feira (10), com mais três partidas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Criciúma Londrina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol Equipe do Grupo Liberal intensifica preparação para cobertura da Copa do Mundo nos EUA A poucos dias da viagem, equipe projeta cobertura especial do Mundial, com conteúdo multiplataforma e linguagem paraense 05.06.26 16h30 MMA Sport Club LFA anuncia retorno a Brasília com edição 238 marcada para julho 05.06.26 15h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 ALERTA Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 04.06.26 22h49 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53