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Criciúma e Londrina fazem duelo de opostos em jogo isolado pela Série B

Estadão Conteúdo

De olho em uma vaga no grupo de acesso, o Criciúma recebe o Londrina neste sábado (6), às 11h (de Brasília), no estádio Heriberto Hülse. O confronto, válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente equipes em situações completamente opostas na tabela de classificação.

O time da casa vive grande fase e defende uma invencibilidade de seis partidas na competição. Com 17 pontos, o time catarinense tem a mesma pontuação do Goiás, que fecha o G-6, e necessita da vitória em casa para tentar entrar na zona que garante vaga na elite de 2027.

Por outro lado, o Londrina chega pressionado e afundado na zona de rebaixamento. Vindo de duas derrotas consecutivas, o time paranaense ocupa o 18º lugar com apenas oito pontos, dois a menos que o Botafogo-SP, primeiro clube fora do Z-4.

Embalado pelo triunfo por 2 a 1 sobre o rival Avaí na Ressacada, o técnico Eduardo Baptista deve repetir a base da escalação titular no Criciúma. Referência no sistema defensivo, o zagueiro Luciano Castán ressaltou a importância de manter o ritmo alto para consolidar o clube na disputa pelas primeiras posições da tabela.

Do outro lado, para tentar surpreender longe de seus domínios, o técnico Rogério Micale terá que superar uma avalanche de problemas para escalar o time.

O comandante do Londrina tem três baixas confirmadas por suspensão: o lateral-direito André Dhominique e o atacante Iago Teles, expulsos contra o Vila Nova, além do volante Lucas Marques, que cumpre gancho pelo terceiro cartão amarelo. Kauê Leonardo, Fabiano e Vitinho despontam como os favoritos para assumirem as vagas, enquanto João Tavares e André Cardoso correm por fora.

Para piorar o cenário, o departamento médico do Londrina segue lotado com o zagueiro Wallace (fissura na fíbula), os laterais Weverton (lombalgia) e Kevyn (lesão muscular), e o atacante Gilberto (dores na perna).

A desmembrada 12ª rodada da Série B segue no domingo (7), quando CRB e São Bernardo medem forças no estádio Rei Pelé, a partir das 16h. Na segunda-feira, a rodada contará com outros dois jogos, assim como na terça-feira. A 12ª rodada da Série B termina apenas na quarta-feira (10), com mais três partidas.

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