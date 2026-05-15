Costa do Marfim anuncia os 26 convocados para a Copa do Mundo Estadão Conteúdo 15.05.26 13h36 A seleção marfinense anunciou nesta sexta-feira, 15, a lista dos 26 jogadores que irão representar o país na Copa do Mundo deste ano, que irá acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá. A Costa do Marfim terá sua quarta participação em Copas, voltando a disputar um Mundial, com o último sendo o do Brasil, em 2014. O técnico Emerse Faé chamou nomes presentes no futebol europeu, com as ligas francesa e inglesa sendo as que mais cederam jogadores para a seleção, com 4 cada. Os campeonatos nacionais de Itália, Bélgica, Portugal e Turquia vêm logo atrás, com 3 atletas cedidos em cada. A Costa do Marfim está no Grupo E do Mundial, ao lado de Alemanha, Curaçao e Equador. A estreia da equipe está marcada para acontecer no dia 12 de junho, contra a seleção equatoriana. Confira os convocados Goleiros: Yahia Fofana (Caykur Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos); Defensores: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guéla Doué (Strasbourg), Ghislan Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo; Meio-campistas: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean-Mickael Seri; Atacantes: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakite, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pepe, Bazoumana Toure, Elye Wahi. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Costa do Marfim convocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda para a final da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol Mayk valoriza classificação do Remo e exalta torcida: ‘Jogaram com a gente’ Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares. 14.05.26 12h38 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda para a final da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil Remo é o único representante do norte do país na competição 14.05.26 19h16 Futebol CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. 14.05.26 20h29 FUTEBOL Mbappé desabafa contra técnico e amplia crise no Real Madrid: 'Me disse que sou o 4º atacante' O francês revelou uma conversa direta com o técnico Álvaro Arbeloa 15.05.26 9h52