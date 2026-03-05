Correção: Gustavo Marques é suspenso em 12 jogos após falas machistas em queda do Bragantino Estadão Conteúdo 05.03.26 14h02 A versão anterior dizia que a punição foi no Superior Tribunal de Justiça. Na verdade o julgamento foi no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo (TJD). Segue versão corrigida: O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo (TJD) resolveu aplicar uma punição exemplar ao zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, após falas machistas contra a árbitra Daiane Muniz na queda da equipe nas quartas de final do Paulistão, diante do São Paulo. O defensor foi penalizado em 12 jogos - terá de cumprir no Estadual - e uma multa de R$ 30 mil. Após a não marcação de um possível pênalti em Juninho Capixaba já no fim da partida, vencida pelos visitantes por 2 a 1, Gustavo Marques tentou defender o Bragantino da pior maneira possível: atacando a arbitragem. "Primeiramente, quero falar da arbitragem. Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians, e ele (Federação Paulista) colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho", desferiu ódio o defensor à TNT. "Era nosso sonho chegar à semifinal ou até à final, mas ela acabou com nosso jogo. A Federação Paulista tem de olhar para jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, sou casado, tenho minha mãe, estão desculpa se estou falando alguma coisa para as mulheres", continuou. Mulher e mãe do defensor o repreenderam de imediato, assim como o Red Bull Bragantino, que o afastou por um jogo e ainda o multou por uma partida. Clubes e jogadores saíram em defesa de Daiane Muniz. O zagueiro tentou se retratar com um pedido de desculpas. Mas não se livrou de julgamento no TJD-SP, ocorrido nesta quarta-feira e divulgado na ata desta quinta. Enquadrado nos artigos 243G e 243F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que tratam de infrações disciplinares graves, entre elas ofensas à honra (injúria) relacionadas ao desporto, Gustavo Marques acabou punido por unanimidade. Cabe recurso à decisão e a defesa do jogador já estuda entrar em recurso para minimizar a suspensão. Gustavo Marques vai alegar que se arrependeu de imediato e usar seu pedido de desculpas em conversa com a árbitra para tentar reverter/reduzir a pena. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Red Bull Bragantino Gustvo Marques suspensão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Defesa pessoal: Academias de Belém terão aulas gratuitas de Krav Maga para mulheres em março Proposta é apresentar técnicas de Krav Maga aplicadas a situações de risco no cotidiano, como tentativas de assalto, agressões físicas e outras ameaças. 05.03.26 11h20 Futebol Qual é a leitura no Baenão? 05.03.26 10h22 Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTES Dá tempo? Veja como serão os primeiros dias de Léo Condé no Remo Novo técnico azulino chega a Belém na sexta-feira (6) e terá menos de 48 horas para preparar o time para o clássico decisivo contra o Paysandu 05.03.26 8h05 Futebol Diego Hernández é suspenso pelo TJD-PA e está fora do Re-Pa; Remo busca recurso Punição foi definida com base no lance que resultou no cartão vermelho do atacante durante o clássico disputado ainda na fase inicial do Parazão. 05.03.26 12h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Inglês, Copa Sulamericana, Série A saudita e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 05.03.26 7h00 DECISÃO Flávio Garcia inicia preparação do Remo e diz ter 'alguma ideia' para a final do Parazão Flávio Garcia também destacou a postura do elenco nos primeiros dias de preparação para a decisão 04.03.26 19h19