Correção: Gustavo Marques é suspenso em 12 jogos após falas machistas em queda do Bragantino

Estadão Conteúdo

A versão anterior dizia que a punição foi no Superior Tribunal de Justiça. Na verdade o julgamento foi no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo (TJD). Segue versão corrigida:

O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo (TJD) resolveu aplicar uma punição exemplar ao zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, após falas machistas contra a árbitra Daiane Muniz na queda da equipe nas quartas de final do Paulistão, diante do São Paulo. O defensor foi penalizado em 12 jogos - terá de cumprir no Estadual - e uma multa de R$ 30 mil.

Após a não marcação de um possível pênalti em Juninho Capixaba já no fim da partida, vencida pelos visitantes por 2 a 1, Gustavo Marques tentou defender o Bragantino da pior maneira possível: atacando a arbitragem.

"Primeiramente, quero falar da arbitragem. Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians, e ele (Federação Paulista) colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho", desferiu ódio o defensor à TNT. "Era nosso sonho chegar à semifinal ou até à final, mas ela acabou com nosso jogo. A Federação Paulista tem de olhar para jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, sou casado, tenho minha mãe, estão desculpa se estou falando alguma coisa para as mulheres", continuou.

Mulher e mãe do defensor o repreenderam de imediato, assim como o Red Bull Bragantino, que o afastou por um jogo e ainda o multou por uma partida. Clubes e jogadores saíram em defesa de Daiane Muniz. O zagueiro tentou se retratar com um pedido de desculpas.

Mas não se livrou de julgamento no TJD-SP, ocorrido nesta quarta-feira e divulgado na ata desta quinta. Enquadrado nos artigos 243G e 243F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que tratam de infrações disciplinares graves, entre elas ofensas à honra (injúria) relacionadas ao desporto, Gustavo Marques acabou punido por unanimidade.

Cabe recurso à decisão e a defesa do jogador já estuda entrar em recurso para minimizar a suspensão. Gustavo Marques vai alegar que se arrependeu de imediato e usar seu pedido de desculpas em conversa com a árbitra para tentar reverter/reduzir a pena.

