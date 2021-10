Correa faz dois belos gols e Internazionale supera defensiva Udinese no Italiano

A Internazionale deu mais um passo positivo em sua caça aos líderes Napoli e Milan no Campeonato Italiano. Jogando no Giuseppe Meazza, em Milão, neste domingo, contou com dois belos gols do argentino Correa para superar uma defensiva Udinese por 2 a 0.

Atual campeã, a Internazionale cresce após início não tão forte na competição e quer fazer sombra na concorrência. Com o triunfo, subiu para 24 pontos. Napoli e Milan somam 28 e ainda entram em campo neste domingo.

Em sua árdua missão de não deixar Napoli e Milan ampliar ainda mais a vantagem de sete pontos da abertura da rodada, a Internazionale partiu logo para cima da Udinese. Barella queria jogo e em meia hora de bola rolando finalizou impressionantes quatro vezes.

Diante de uma Udinese que queria apenas explorar os contragolpes, a ordem era sufocar no Giuseppe Meazza. Mas faltava capricho. Foram três finalizações longe do alvo e outra em cima do goleiro Silvestri de Barella.

No intervalo, o técnico Simone Inzaghi resolveu mexer e a Inter, enfim, superou a barreira defensiva dos visitantes. Com mais velocidade e "fome" de gols, os italianos viram o argentino Correa brilhar. Aos 14, Perisic fez o corta luz, enganando o marcador. O atacante recebeu pela esquerda, arrancou em velocidade, passou pelos marcadores e bateu forte, sem chance para Silvestri.

Logo depois, Dzeko teve a chance de ampliar. Sozinho na pequena área, finalizou em cima do goleiro. Dumfries ainda falhou no rebote. A falta de calma da dupla contrastou com a tranquilidade de Correa. Após receber de Dumfries, o argentino dominou e mandou no ângulo, para ampliar, aos 22 minutos. Comemorou no banco de reservas, substituído logo após voltar às redes.

Apenas com dois gols de desvantagem que a Udinese resolveu sair da defesa. E assustou em boas finalizações de Deulofeu. O atacante até deixou sua marca, mas impedimento de um companheiro na origem do lance fez o gol ser anulado. Até então um mero espectador, o goleiro Handanovich teve de trabalhar duro para evitar uma reação.

A Inter já havia desperdiçado pontos preciosos na rodada passada ao se retrair após abrir 1 a 0 na Juventus e acabou castigada com empate nos minutos finais. Não queria repetir a dose contra a Udinese neste domingo. Desta vez deu certo.