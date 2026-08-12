Corinthians vai tentar parcelar dívida de R$ 77 milhões com Depay Mesmo após rompimento do contrato e críticas do jogador, diretoria quer evitar acionamento da Fifa e nova punição Estadão Conteúdo 12.08.26 14h11 O Corinthians tem esperança de chegar a um acordo para parcelar os R$ 42 milhões, que chegam a R$ 77 milhões com juros, devidos ao atacante Memphis Depay, cujo contrato o presidente Osmar Stábile desistiu de renovar. Embora a relação esteja muito estremecida, a diretoria do clube espera sentar para negociar com o estafe do holandês nos próximos dias, conforme apurou o Estadão. Neste momento, não há uma proposta concreta elaborada, assunto que será debatido ainda nesta semana nos bastidores do Parque São Jorge. Antes de Stábile decidir não prosseguir com a renovação, Memphis havia aceitado diluir a dívida ao longo do novo vínculo, que seria válido até 2028, e já havia até trocado minutas com o clube. Também aceitou reduzir o salário de R$ 3,5 milhões para R$ 1,9 milhão. Negociar, agora, será difícil, afinal a forma como a diretoria conduziu a negociação foi muito mal vista pelo jogador. Ele ficou sabendo da desistência por meio da nota oficial publicada pelo Corinthians, na terça-feira, 11. Nas redes sociais, disse estar decepcionado e prometeu "reagir com firmeza", além de avisar que não deixará "esse comportamento inaceitável sem sanção". Memphis pode acionar a Fifa para cobrar a dívida, o que poderia desencadear um novo transfer ban ao clube, atualmente com três punições da mesma natureza ativas e, portanto, impedido de registrar novos jogadores. O contrato do holandês terminou no dia 31 de julho. Após disputar a Copa do Mundo e ganhar um período de férias, o atacante chegou a São Paulo há uma semana, no dia 4 de agosto, e realizou exames médicos no Hospital Sírio-Libanês, acompanhado por membros do departamento médico do clube, antes de passar por avaliação final no CT Joaquim Grava, no dia seguinte. Foi aprovado em todas as avaliações. A questão física era um argumento que conselheiros contrários à renovação usavam para pressionar Stábile a desistir de seguir em frente com a permanência do atleta. Liderança importantes avisaram, inclusive, que "soltariam a mão" do presidente caso ele levasse a assinatura adiante. Em novembro, Osmar Stábile deve concorrer à reeleição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Memphis dívida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Atacante do Remo confirma sondagem de Rússia e diz viver o melhor momento da carreira Atacante afirma que sondagem da Rússia não avançou e reforça foco nos 16 jogos restantes da temporada 13.08.26 14h11 FUTEBOL Remo: Símbolo do acesso à Série A, imagem de Nossa Senhora de Nazaré visita o Baenão Imagem peregrina percorreu áreas do estádio em um momento de fé e agradecimentos de dirigentes e funcionários 13.08.26 12h52 FUTEBOL Remo oficializa a contratação de atacante paraguaio até 2029; saiba quanto o Leão pagou Galeano estava no Mirassol-SP e chega ao Leão Azul para o restante da Série A 13.08.26 11h31 Carlos Ferreira Surto de lesões musculares na Série A 13.08.26 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa a contratação de atacante paraguaio até 2029; saiba quanto o Leão pagou Galeano estava no Mirassol-SP e chega ao Leão Azul para o restante da Série A 13.08.26 11h31 Futebol Atacante do Remo confirma sondagem de Rússia e diz viver o melhor momento da carreira Atacante afirma que sondagem da Rússia não avançou e reforça foco nos 16 jogos restantes da temporada 13.08.26 14h11 Futebol Em 'franca recuperação', João Lucas deve voltar ao Remo ainda neste Brasileirão Lateral direito rompeu o ligamento do joelho na sexta rodada da competição. Estimativa é que volta aconteça antes do previsto 13.08.26 15h47 Carlos Ferreira Surto de lesões musculares na Série A 13.08.26 10h37