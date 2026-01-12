Corinthians tem acerto verbal para a contratação do lateral-direito uruguaio Pedro Milans

O Corinthians chegou a um acordo verbal para contratar o lateral-direito uruguaio Pedro Milans, 23, que não renovou com o Peñarol e está livre no mercado. O staff do jogador espera as próximas orientações da diretoria alvinegra para definir a data da viagem ao Brasil e prosseguir com a realização de exames e assinatura de contrato.

Ter um substituto para Matheuzinho era uma das prioridades do clube nesta janela de transferências. Ao longo da temporada passada, nomes como Charles e Félix Torres chegaram a ser improvisados na posição. Hoje, João Vitor, o Jacaré, chamado da base para integrar o profissional neste início de temporada, é o único lateral-direito de origem do elenco.

Havia a possibilidade de reintegrar Fagner após o fim do empréstimo para o Cruzeiro, já que ele tinha contrato até o final de 2026. Com a relação desgastada no clube do Parque São Jorge, contudo, o veterano preferiu um acordo para rescindir o vínculo e assinar de forma definitiva com a equipe de Belo Horizonte.

Por isso, após derrubar o transfer ban ao pagar o Santos Laguna na última quinta-feira, o Corinthians foi ao mercado em busca de um lateral-direito e viu em Pedro Milans uma boa oportunidade, frente ao fato de ele estar sem contrato.

Com passagens pelas seleções sub-15 e sub-17 do Uruguai, Milans começou a carreira no Juventud, da cidade uruguaia de Las Pedras. Chamou a atenção do Peñarol em 2022 e foi contratado. Em 111 jogos, marcou dois gols e anotou cinco assistências.

Na Libertadores de 2024, estava em campo quando o Peñarol eliminou o Flamengo, nas quartas de final, e caiu para o Botafogo, na semifinal. Durante a mesma edição do torneio, perdeu por 2 a 0 e ganhou por 3 a 2 em dois encontros com o Atlético-MG na fase de grupos.