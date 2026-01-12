Corinthians tem acerto verbal para a contratação do lateral-direito uruguaio Pedro Milans Estadão Conteúdo 12.01.26 12h37 O Corinthians chegou a um acordo verbal para contratar o lateral-direito uruguaio Pedro Milans, 23, que não renovou com o Peñarol e está livre no mercado. O staff do jogador espera as próximas orientações da diretoria alvinegra para definir a data da viagem ao Brasil e prosseguir com a realização de exames e assinatura de contrato. Ter um substituto para Matheuzinho era uma das prioridades do clube nesta janela de transferências. Ao longo da temporada passada, nomes como Charles e Félix Torres chegaram a ser improvisados na posição. Hoje, João Vitor, o Jacaré, chamado da base para integrar o profissional neste início de temporada, é o único lateral-direito de origem do elenco. Havia a possibilidade de reintegrar Fagner após o fim do empréstimo para o Cruzeiro, já que ele tinha contrato até o final de 2026. Com a relação desgastada no clube do Parque São Jorge, contudo, o veterano preferiu um acordo para rescindir o vínculo e assinar de forma definitiva com a equipe de Belo Horizonte. Por isso, após derrubar o transfer ban ao pagar o Santos Laguna na última quinta-feira, o Corinthians foi ao mercado em busca de um lateral-direito e viu em Pedro Milans uma boa oportunidade, frente ao fato de ele estar sem contrato. Com passagens pelas seleções sub-15 e sub-17 do Uruguai, Milans começou a carreira no Juventud, da cidade uruguaia de Las Pedras. Chamou a atenção do Peñarol em 2022 e foi contratado. Em 111 jogos, marcou dois gols e anotou cinco assistências. Na Libertadores de 2024, estava em campo quando o Peñarol eliminou o Flamengo, nas quartas de final, e caiu para o Botafogo, na semifinal. Durante a mesma edição do torneio, perdeu por 2 a 0 e ganhou por 3 a 2 em dois encontros com o Atlético-MG na fase de grupos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians contratação Pedro Milans acerto verbal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo' Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais 12.01.26 12h09 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 Futebol Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá 12.01.26 11h47 410 de BELÉM Tuna Luso parabeniza Belém e destaca tradição e resistência do clube na cidade Equipe foi fundada na capital paraense há 123 anos, sendo a mais antiga em atividade da cidade 12.01.26 11h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense. 12.01.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 12.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 GINÁSIO MANGUEIRINHO Mangueirinho: arena moderna de Belém que fomenta o esporte no Estado Palco de grandes eventos esportivos e culturais, ginásio é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil e é um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará 12.01.26 9h00