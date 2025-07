Corinthians não paga parcela ao Cuiabá na CNRD e corre risco de 'transfer ban'

O Corinthians não pagou a primeira parcela do acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da Confederação Brasileira de Futebol. O prazo para o pagamento era até quinta-feira, dia 17 de julho, quando o clube deveria ter depositado pelo menos R$ 4,5 milhões.

Apesar do atraso, o Corinthians tem até o dia 22 de julho, terça-feira, para fazer o pagamento, quando encerra o prazo de tolerância de cinco dias. O Estadão apurou que a pendência será quitada até segunda.

O Cuiabá, que cobra R$ 18 milhões do Corinthians pela contratação do volante Raniele, realizada no início de 2024, protocolou nesta sexta-feira uma petição na CNRD reclamando a falta do pagamento. Assim, o clube paulista corre risco de sofrer "transfer ban" e ficar impossibilitado de realizar novos registros de atletas.

A situação chegou a ser ironizada pelo Cuiabá nas redes sociais. "Faltam 3 horas e 54 minutos para o fim do dia 17 de julho e até agora NADA. Estamos aguardando...", escreveu o clube em sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter). "Já faz mais de 365 dias que estamos aguardando."

O Corinthians atravessa grave crise financeira, com uma dívida de aproximadamente R$ 2,5 bilhões. Apesar da receita superior a R$ 1 bilhão no último ano, o Corinthians tem problemas com fluxo de caixa, o que dificulta honrar compromissos de curto prazo.

A diretoria interina do Corinthians assumiu após o afastamento do presidente Augusto Melo, alvo de processo de impeachment por irregularidades no contrato com a Vai de Bet, antiga patrocinadora do clube. Os associados vão se reunir para referendar ou não a destituição do mandatário em 9 de agosto.