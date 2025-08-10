Corinthians faz trabalho tático e finaliza preparação para encarar o Juventude no Sul Estadão Conteúdo 10.08.25 19h48 O técnico Dorival Júnior fez o seu último trabalho tático neste domingo para finalizar a preparação do Corinthians visando o jogo desta segunda-feira, contra o Juventude em Caxias do Sul. Na movimentação, o comandante utilizou algumas alternativas para tentar surpreender o rival gaúcho em seus domínios. Disposto a encerrar série negativa de quatro jogos no Campeonato Brasileiro, o treinador quer um time forte na marcação, mas também com força para criar jogadas e buscar o ataque. Assim, o setor ofensivo deve ter Romero e Yuri Alberto com Talles Magno sendo a primeira opção no banco de reservas. Sem poder contar com Memphis Depay e André Carrilo, o dia foi de testes no CT. Rodrigo Garro vai ser o encarregado de municiar o ataque e o setor de contenção deverá ter a missão de evitar uma pressão dos anfitriões, principalmente na etapa inicial. O Corinthians viaja para Caxias do Sul embalado pela classificação às quartas de final sobre o Palmeiras. No Brasileiro, a equipe paulista não vence há quatro rodadas e vem de três empates consecutivos. Neste domingo, os atletas assistiram a um vídeo com instruções táticas e depois realizaram uma ativação na academia. No gramado, Dorival liderou dois exercícios táticos e ainda deu ênfase às bolas paradas, tanto ofensivas como defensivas. Na 13ª posição com 22 pontos em 18 jogos, o Corinthians vai ter pela frente um adversário que realiza péssima campanha. O Juventude é o penúltimo colocado com 11 pontos em 16 rodadas e só está à frente do Sport, lanterna do Nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Corinthians Dorival COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês 10.08.25 18h00 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00