Corinthians e Avelar decidem por rescisão e zagueiro deixará o clube

Após quase o dia todo de reuniões entre as partes, Corinthians e Danilo Avelar decidiram pela rescisão do contrato do jogador em decorrência do caso de racismo admitido pelo zagueiro na manhã desta quarta-feira.

Embora já tivesse a noção de que não haveria mais clima para a permanência de Avelar depois do comentário racista feito durante jogo online na última madrugada, o Timão buscou toda a segurança jurídica possível para decidir pela rescisão, cujos detalhes serão formalizados junto ao estafe do atleta. Os mais variados departamentos do clube estiveram envolvidos nas reuniões.

O contrato do zagueiro tem validade até dezembro de 2022 e chegou ao clube em 2018, por empréstimo junto ao Torino. No ano seguinte, o Corinthians optou pela compra de Avelar por 1,5 milhão de euros (R$ 8,9 milhões na cotação atual), sendo que metade disso ainda precisa ser pago neste mês.

Desde outubro do ano passado, o jogador vem se recuperando de cirurgia no joelho, por conta do rompimento dos ligamentos e ainda não tinha previsão de retorno aos gramados. Ao todo, ele atuou em 110 jogos pelo Timão e marcou 12 gols, além da conquista do titulo paulista de 2019, com tentos decisivos.Confira a nota oficial do clube:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que está em contato com o atleta Danilo Avelar e seus representantes a fim de discutir e formalizar as medidas cabíveis para o encerramento do vínculo.

O Corinthians reafirma que repudia toda e qualquer manifestação de conotação racista, coerentemente com sua história de defesa da igualdade e da democracia"