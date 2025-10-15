Capa Jornal Amazônia
Corinthians afasta diretor denunciado pelo MP em caso dos cartões corporativos

Estadão Conteúdo

O Corinthians afastou por tempo indeterminado o diretor financeiro Roberto Gavioli. Ele foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), nesta quarta-feira, pelos crimes de apropriação indébita e lavagem de dinheiro na esteira da investigação que apura o uso indevido de cartões corporativos do clube.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que afastou de suas funções nesta quarta-feira (15) - por tempo indeterminado e sem remuneração - o superintendente financeiro do clube, Roberto Gavioli, para que o mesmo possa defender-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público", disse o clube, em nota oficial.

Gavioli foi nomeado para a diretoria financeira do clube pela gestão de Osmar Stábile, que assumiu o clube após o impeachment de Augusto Melo. O dirigente também exerceu a função durante o segundo mandato de Andrés Sanchez à frente do clube (2018 a 2020). O antigo mandatário também foi denunciado pelo MP-SP e responde pelos mesmos crimes e ainda está sob suspeita falsidade de documento tributário.

O Estadão entrou em contato com Gavioli. Ele afirmou que trata do assunto com o seu advogado e irá se manifestar em momento oportuno.

Segundo o promotor Cássio Roberto Conserino, responsável pela investigação, Gavioli tinha o dever de impedir o uso indevido dos cartões do clube e garantir o bem jurídico verificando a pertinência do valor gasto na nota fiscal. "(Ele) Era obrigado a confeccionar relatório para apresentar aos órgãos internos e prestar contas. Em interrogatório, disse que não tinha o dever de fazer investigação. Por isso ele também ingressou na qualidade de codenunciado."

Andrés e Gavioli deverão ressarcir o clube em aproximadamente R$ 480 mil, por apropriação indébita, mais 75% do valor por danos morais. "O Corinthians esclarece ainda que acompanha com atenção a denúncia envolvendo o ex-presidente Andrés Navarro Sanchez, colocando-se à disposição para fornecimento de documentos e informações necessárias ao Ministério Público e órgão internos do clube como Conselho Deliberativo, CORI (Conselho de Orientação), Conselho Fiscal e Comissão de Ética."

Palavras-chave

futebol

Corinthians

diretor financeiro

Roberto Gavioli

afastamento
.
