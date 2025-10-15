Corinthians afasta diretor denunciado pelo MP em caso dos cartões corporativos Estadão Conteúdo 15.10.25 13h48 O Corinthians afastou por tempo indeterminado o diretor financeiro Roberto Gavioli. Ele foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), nesta quarta-feira, pelos crimes de apropriação indébita e lavagem de dinheiro na esteira da investigação que apura o uso indevido de cartões corporativos do clube. "O Sport Club Corinthians Paulista informa que afastou de suas funções nesta quarta-feira (15) - por tempo indeterminado e sem remuneração - o superintendente financeiro do clube, Roberto Gavioli, para que o mesmo possa defender-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público", disse o clube, em nota oficial. Gavioli foi nomeado para a diretoria financeira do clube pela gestão de Osmar Stábile, que assumiu o clube após o impeachment de Augusto Melo. O dirigente também exerceu a função durante o segundo mandato de Andrés Sanchez à frente do clube (2018 a 2020). O antigo mandatário também foi denunciado pelo MP-SP e responde pelos mesmos crimes e ainda está sob suspeita falsidade de documento tributário. O Estadão entrou em contato com Gavioli. Ele afirmou que trata do assunto com o seu advogado e irá se manifestar em momento oportuno. Segundo o promotor Cássio Roberto Conserino, responsável pela investigação, Gavioli tinha o dever de impedir o uso indevido dos cartões do clube e garantir o bem jurídico verificando a pertinência do valor gasto na nota fiscal. "(Ele) Era obrigado a confeccionar relatório para apresentar aos órgãos internos e prestar contas. Em interrogatório, disse que não tinha o dever de fazer investigação. Por isso ele também ingressou na qualidade de codenunciado." Andrés e Gavioli deverão ressarcir o clube em aproximadamente R$ 480 mil, por apropriação indébita, mais 75% do valor por danos morais. "O Corinthians esclarece ainda que acompanha com atenção a denúncia envolvendo o ex-presidente Andrés Navarro Sanchez, colocando-se à disposição para fornecimento de documentos e informações necessárias ao Ministério Público e órgão internos do clube como Conselho Deliberativo, CORI (Conselho de Orientação), Conselho Fiscal e Comissão de Ética." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians diretor financeiro Roberto Gavioli afastamento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes 'Joaninha' se apresenta no Pará e em outros três estados do Norte e Centro-Oeste, veja datas Hexacampeão nacional de FMX fará apresentações em outubro e novembro 15.10.25 14h26 Futebol Após derrota para o Remo, Paysandu não chega mais à 'pontuação mágica' e rebaixamento é quase certo Com o revés no clássico, o time bicolor perdeu a chance de somar os 19 pontos necessários para a marca teórica de permanência na competição 15.10.25 12h45 Futebol Vitória no campo e nas arquibancadas: Remo bate Paysandu e leva mais público ao Mangueirão Clássico Re-Pa, válido pela 32ª rodada da Série B, registrou um público total de 41.991 pessoas na última terça (14) 15.10.25 11h55 Futebol Com triunfo sobre o Paysandu, Remo tem a maior sequência atual de vitórias na Série B Time azulino está invicto há quatro partidas e ainda briga pelo acesso 15.10.25 11h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09