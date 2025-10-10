Corinthians acumula déficit de R$ 103 milhões em 2025 e dívida atinge recorde de R$ 2,7 bi Estadão Conteúdo 10.10.25 14h22 A dívida do Corinthians continua crescendo em um patamar alarmante e alcançou a marca inédita de R$ 2,7 bilhões. A informação é apontada no balancete de julho, divulgado pelo clube nesta sexta-feira, 10. De acordo com o documento, o clube acumula um déficit de R$ 103 milhões até aqui neste ano. Em contrapartida, o Corinthians viu cair de maneira sutil o valor devido à Caixa Econômica Federal pela Arena em Itaquera. Ao final do primeiro semestre de 2025, a pendência estava em R$ 675,2 milhões e agora caiu para R$ 655,3 milhões. A redução se deve, principalmente, pela amortização dos juros pela vaquinha promovida pela Gaviões da Fiel, torcida organizada, desde novembro de 2024. Sem levar em consideração a dívida pela Arena, o Corinthians tem um endividamento próximo de R$ 2 bi. O montante equivale a empréstimos, salários e encargos trabalhistas. No início desta semana, o Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou, por unanimidade, uma revisão orçamentária em suas contas. Agora, o clube prevê fechar o anos com um déficit de R$ 83 milhões, após projetar superávit de R$ 34 mi no exercício, ainda no orçamento da gestão de Augusto Melo. O departamento de futebol teve um superávit de R$ 13 milhões no período, mas esse déficit é impulsionado pelo resultado do clube social, que ficou no vermelho, com um balanço operacional negativo de R$ 26,5 milhões. O presidente Osmar Stábile trabalha em diversas frentes para tentar amenizar os problemas de fluxo de caixa do clube. Um de seus principais objetivos é negociar os naming rights da Neo Química Arena por um valor três vezes maior que o atual acordo com a Hypera Pharma. O contrato, assinado em 2020, firmou o aporte em aproximadamente R$ 300 milhões até 2040, data do fim do vínculo. Os problemas financeiros do Corinthians esbarram no planejamento do departamento de futebol. O clube sofreu transfer ban da Fifa em razão da dívida de R$ 33 milhões com o Santos Laguna pela compra do zagueiro Félix Torres. A entidade máxima do futebol também impôs outras condenações pela falta de pagamento na contratação de jogadores e o valor a ser pago chega a R$ 120 milhões. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cornthians dívida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo tem maior probabilidade de vitória no clássico contra o Paysandu na Série B, aponta site Re-Pa ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém 10.10.25 13h41 Mais esportes Paraense é convocada para o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica Graziella Lima Castilho é atleta do Fantástica Associação de Ginástica Rítmica, do Paraná e foi selecionada para representar o Brasil na competição 10.10.25 12h30 Futebol Remo abre vendas de ingressos para clássico contra o Paysandu no Mangueirão pela Série B Partida será realizada na próxima terça-feira (14/10), às 19h30, no Estádio Mangueirão. 10.10.25 12h15 Futebol Apesar da má fase, Paysandu tem retrospecto recente favorável contra o Remo; confira Re-Pa acontece nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém 10.10.25 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39